الخارجية الأمريكية: ويتكوف وكوشنر أجريا مناقشات بشأن السلام مع أوكرانيا



أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن كلا من ويتكوف وكوشنر أجريا مناقشات بناءة مع المسؤولين الأوكرانيين بشأن مسار سلام دائم في أوكرانيا.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها ان المباحثات تناولت نتائج اجتماع الجانب الأمريكي مع الروس وخطوات إنهاء الحرب.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن الجانب الأوكراني أكد على أن أولوية كييف هي ضمان التوصل إلى تسوية تحمي استقلالها وسيادتها.

ونوهت الخارجية الأمريكية إلى أن الجانبان اتفقا على أن التقدم الحقيقي نحو أي اتفاق يعتمد على التزام روسيا الجاد بالسلام.

وبينت الخارجية الأمريكية أيضا أن الجانبان اتفقا على إطار الترتيبات الأمنية وناقشا قدرات الردع اللازمة لدعم سلام دائم.

كما شددا الجانبان شددا على ضرورة إنهاء الحرب واتخاذ خطوات موثوقة نحو وقف إطلاق النار وخفض التصعيد بحسب البيان الأمريكي .

كما إستعرضا الجانبان أجندة دعم إعادة إعمار أوكرانيا والمبادرات الاقتصادية بين واشنطن وكييف.