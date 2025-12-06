قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمولا على الأعناق.. استقبال حافل لـ أحمد عبد القادر ميدو بمطار القاهرة
محمد كريم برفقة فان ديزل في مهرجان البحر الأحمر أيقونة هوليوود
قمة مرتقبة بين الأهلي والزمالك في دوري المرتبط لكرة اليد مواليد 2006
لأول مرة.. زوجة مصطفى قمر تظهر معه في كليب "مش هاشوفك" ويطرح قريبا
الأربعاء والخميس.. المصريون يصوتون في 30 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب
علي ناصر : كنت وطنياً قومياً انتمي بالأساس لليمن ولائي للبلد.. وهذه تفاصيل تنحي أول رئيس لليمن بعد الاستقلال
هل قول صدق الله العظيم بدعة بعد قراءة القرآن؟.. اعرف حكم الشرع
الوضع تحت السيطرة.. أول تعليق من بيطري الشرقية على تماسيح الزوامل
أقوى هواتف رائدة بأسعار متوسطة في مصر والسعودية والإمارات (نهاية 2025)
طيران الاحتلال يستهدف شرق خان يونس وحي الزيتون والشجاعية
زوجة اسماعيل الليثي تعبر عن غضبها بسبب انتقادات الجمهور
ليبيا.. إغلاق عدد من الموانئ وإعلان حالة الطوارئ القصوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لأول مرة.. زوجة مصطفى قمر تظهر معه في كليب "مش هاشوفك" ويطرح قريبا

مصطفى قمر وزوجته
مصطفى قمر وزوجته
سعيد فراج

شوق النجم مصطفى قمر جمهوره بأغنيته الجديدة التي تحمل إسم مش هاشوفك من كلمات احمد سليم والحان مصطفي قمروتوزيع وميكس وماستر كريم عبد الوهاب واخراج كريم عبد الوهاب، ونشر مقطع من الاغنية على صفحة الانستجرام، ولأول مرة تظهر زوجته في الكليب .

ألبوم مصطفى قمر 

وطرح مؤخرا النجم مصطفى قمر رابع أغانى ألبومه الجديد بعنوان كداب وهى من كلمات أحمد سليم وتوزيع وميكس وماستر كريم عبد الوهاب وألحان مصطفى قمر وجيتار مصطفى أصلان.
وتأتى الأغنية الرابعة بعد نجاح 3 أغانى طرحهم مصطفى قمر ونالوا اشادات واسعة من مواقع التواصل الاجتماعى، ومنهم أغنية حبيت من كلمات مصطفى ناصر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع وميكس وماستر كريم عبد الوهاب.


كما طرح مؤخرا مصطفى قمر أغنيتين من ألبومه الجديد، الأولى تحمل اسم "أصل الأيام" من كلمات رمضان محمد وألحان محمد عبية وتوزيع وميكس وماستر كريم عبد الوهاب، وإخراج أكرم فاروق، والثانية تحمل اسم اللي كبرناه من كلمات أحمد شكري وألحان فارس فهمي وتوزيع كريم عبد الوهاب وميكس وماستر أمير محروس وإخراج أكرم فاروق، وتصدرت الترند عقب طرحها .


وقرر النجم مصطفى قمر العودة بقوة إلى الساحة الغنائية من خلال خطة طرح جديدة لألبومه قمر 25، حيث أعلن أنه سيطرح مجموعة من الأغاني كل عشرة أيام، مؤكدًا أن هدفه من ذلك هو أن يستمتع الجمهور بكل أغنية على حدة ويعيش تفاصيلها.


وقال قمر: قررت أنزل الأغاني على فترات، كل عشر أيام كده، علشان الناس تسمع بمزاج وتختار الأغاني اللي تعجبها.
وأضاف النجم أنه بذل مجهودًا كبيرًا في تحضير الألبوم، خاصة بعد فترة غياب عن إصدار الألبومات، مشيرًا إلى أنه حرص على تقديم موسيقى متنوعة ترضي مختلف الأذواق وتعيده إلى جمهوره بشكل يليق بتاريخه الفني.
وأشار: الألبوم ده تعبت فيه جدًا، وكل أغنية ليها طابع خاص، وأتمنى الجمهور يحس بالمجهود اللي اتعمل ويتبسط بالأغاني زي ما أنا مبسوط بيها.
وأعلن مؤخرا النجم مصطفى قمر عن إطلاق أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان "قمر 25"، والذى يضم 25 أغنية متنوعة يتعاون فيها مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين فى الساحة الفنية، منهم مصطفى ناصر وفارس فهمى ومحمد عبيه وغيرهم، ويأتى الألبوم محملاً بالعديد من المفاجآت الموسيقية التى تعكس تنوعاً كبيراً فى الألوان الغنائية .
ومن أبرز مفاجآت الألبوم، عودة التعاون بين مصطفى قمر والملحن عمرو مصطفى في نحو 4 أغنيات، في شراكة فنية جديدة تجمع بينهما بعد سنوات، كما يشارك الموزع كريم عبد الوهاب في توزيع الألبوم، إلى جانب مساهمته في إنتاج الألبوم، مع عمرو مصطفى.

مصطفى قمر الفنان مصطفى قمر زوجة مصطفى قمر كليب مش هاشوفك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الأوقاف

بعد إعلان اسم مينا خلف في القائمة.. الأوقاف تحسم الجدل حول تقدم غير المسلمين لوظائفها

وزير التربية والتعليم

قرار جديد بتعديل موعد التقييمات النهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي بـ10 محافظات

الزيادة الجديدة في الإيجار القديم

الزيادة الجديدة في الإيجار القديم تدخل حيز التنفيذ.. هتدفع كام حسب منطقتك

حالة الطقس غدا

برق ورعد .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة طقس الساعات المقبلة

الذهب

هل يصل سعر الذهب إلى 10 آلاف جنيه خلال 2026 .. الشعبة توضح الحقيقة

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة

مرتبات شهر ديسمبر 2025

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 بالزيادة الأخيرة

الدكتورة الراقصة شروق قاسم

من البالطو الأبيض إلى أضواء الكباريه | قصة شروق مفجرة الجدل طبيبة صباحًا وراقصة ليلًا

ترشيحاتنا

مرصد الأزهر

باحث بـ مرصد الأزهر: الإسلام أكثر دين كرم الإنسان مهما كان لونه أو جنسه

لا تأكل من هذا الطعام

كيف تكون مستجاب الدعاء؟.. علي جمعة: لا تأكل من هذا الطعام

7 سنن قبل النوم تحفظك من الشرور

7 سنن قبل النوم تحفظك من الشرور وتمحو عنك الذنوب.. لا تغفل عنها

بالصور

جاتوه الشاتو السريع .. المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة

جاتوه الشاتو
جاتوه الشاتو
جاتوه الشاتو

برج الحوت حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. امنح قلبك فرصة

برج الحوت حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. امنح قلبك فرصة
برج الحوت حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. امنح قلبك فرصة
برج الحوت حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. امنح قلبك فرصة

برج الدلو حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025… بادر بالحب

برج الدلو حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025…بادر بالحب
برج الدلو حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025…بادر بالحب
برج الدلو حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025…بادر بالحب

برج القوس حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. جرب الصراحة

برج القوس حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025..جرب الصراحة
برج القوس حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025..جرب الصراحة
برج القوس حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025..جرب الصراحة

فيديو

تمثيل المخرج محمد سامي

10سنين بقوله لازم تمثل.. مي عمر تكشف موهبة زوجها المدفونة

هالاند أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في البريميرليغ

هالاند يكسر رقم لم يتحطم منذ 1995| | ما القصة؟

تامر عاشور

متخربيش بيتي .. رد مفاجئ لـ تامر عاشور على فتاة طلبت الزواج منه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد