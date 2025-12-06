قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

الداخلية تكشف حقيقة تغيب فتاة عن منزلها فى ظروف غامضة بالشرقية

إسلام دياب

كشفت الأجهزة الأمنية أنه فى إطار كشف ملابسات منشورين مدعومين بصور تم تداولهما بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنا الزعم بتغيب إحدى الفتيات عن منزلها فى ظروف غامضة بالشرقية .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 الجارى تبلغ لمركز شرطة أبو حماد بمديرية أمن الشرقية من (عامل – مقيم بدائرة المركز) بغياب نجلته (عاملة بمصنع – مقيمة بذات العنوان) ، عقب خروجها من العمل بتاريخ 4 الجارى والإتصال به لإخباره بذهابها لشراء بعض المتطلبات وعدم عودتها ، وعقب ذلك تمكن من العثور على حقيبة وحذاء كريمته على شاطئ ترعة الإسماعيلية بدائرة المركز .. وعلل عدم تقدمه بالإبلاغ فى حينه لقيامه بالبحث عنها .

على الفور تم الدفع بقوات الإنقاذ النهرى لتمشيط المنطقة وتم إتخاذ  إجراءات النشر عن المتغيبة حيث أسفرت التحريات عن تحديد مكان تواجدها بدائرة قسم شرطة السلوم بمحافظة مطروح بصحبة أحد معارفها ، وبسؤالها قررت بتركها مسكنها بمحض إرادتها .

جارى إتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المذكورة لأهليتها .

