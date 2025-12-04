لليوم الثاني.. الوطنية للانتخابات تتابع لجان التصويت في 20 دائرة بإعادة انتخابات مجلس النواب

تتابع غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة اللجان الفرعية التي فتحت أبوابها داخل جمهورية مصر العربية أبوابها للتصويت لليوم الثاني والأخير فى الـ 19 دائرة التى ألغتها الهيئة من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 7 محافظات، اليوم الخميس والإعادة بالدائرة الثانية بمركز أطسا بالفيوم وذلك وفقا للجدول الزمنى المعلن.

الوطنية للانتخابات تتابع لجان التصويت بـ20 دائرة بإعادة انتخابات مجلس النواب

بدأت منذ قليل عملية التصويت فى اليوم الثاني من انتخابات الدوائر الملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تبدأ في التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساءًا ويعقبها عملية الفرز والحصر العددي لأصوات الناخبين.

وتجرى عمليات التصويت فى 1775 لجنة فرعية على مستوى الـ20 دائرة فى 7 محافظات والتى يتنافس فيها 455 مرشحا على 43 مقعدا.

فتحت اللجان الفرعية أبوابها داخل جمهورية مصر العربية أبوابها للتصويت لليوم الثاني على التوالي والأخير فى الـ 19 دائرة التى ألغتها الهيئة من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 7 محافظات، اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة صباحا والإعادة بالدائرة الثانية بمركز أطسا بالفيوم وذلك وفقا للجدول الزمنى المعلن حيث يتم التصويت يومي الاربعاء والخميس فى الداخل.

وأكدت الهيئة أنه على الناخبين فى الدوائر الـ19 التي ألغتها الهيئة يجب التوجه الى اللجان اليوم من التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء وتتمثل هذه الدوائر فى الآتي:

الدائرة الثامنة بمحافظة الجيزة - مركز إمبابة

الدائرة الأولي بمحافظة قنا - مركز قنا

الدائرة الثانية بمحافظة قنا - مركز قوص

الدائرة الثالثة بمحافظة قنا - مركز نجع حمادي

الدائرة الرابعة بمحافظة قنا - مركز أبوتشت

الدائرة الأولي بمحافظة سوهاج- مركز سوهاج

الدائرة الثانية بمحافظة سوهاج- مركز أخميم

الدائرة الثالثة بمحافظة سوهاج- مركز المراغة

الدائرة الرابعة بمحافظة سوهاج- مركز طهط

الدائرة الخامسة بمحافظة سوهاج- مركز جرجا

الدائرة السادسة بمحافظة سوهاج- مركز المنشاة

الدائرة الثامنة بمحافظة سوهاج- مركز دار السلام

الدائرة الأولى بمحافظة البحيرة - مركز دمنهور

الدائرة الثالثة بمحافظة البحيرة - مركز أبو حمص

الدائرة الثامنة بمحافظة البحيرة - مركز إيتاي البارود

الدائرة الثانية بمحافظة الإسكندرية - مركز الرمل أول

الدائرة الثالثة بمحافظة أسيوط - مركز الفتح

الدائرة الأولى بمحافظة الفيوم- مركز الفيوم

الدائرة الرابعة بمحافظة الفيوم- مركز إبشواي

والإعادة بين المرشحين في الدائرة الثانية مركز أطسا بمحافظة الفيوم.

اليوم الأول من التصويت بالداخل في إعادة انتخابات مجلس النواب

عقدت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة مساء أمس الأربعاء، مؤتمرها لمتابعة غلق اللجان بعد انتهاء التصويت باليوم الأول بـ19 دائرة مُلغاة في 7 محافظات ودائرة الإعادة بمركز إطسا بمحافظة الفيوم.

أكد القاضي أحمد بندارى في بداية المؤتمر أنه بمناسبة حلول اليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة والذي يصادف 3 ديسمبر من كل عام، تتقدم الهيئة الوطنية للانتخابات لأبناء مصر الكرام من ذوى الهمم بالشكر لحرصهم على المشاركة الفعالة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية وما تشهده من مشاركة لافتة من الناخبين ذوى الهمم وحرصا كبيرا على المشاركة في عملية الاقتراع على نحو يبعث على الفخر والاعتزاز إزاء هذه المشاهد الوطنية بكل تفاصيلها.

وأضاف أن هذه المشاركة الفاعلة من هذه الفئة المقدرة من أبناء مصر في انتخابات مجلس النواب الحالية تعكس نجاح الجهود التي اطلعت بها الهيئة بالتعاون مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة وتعاود الهيئة التأكيد على أنها لا تدخر الجهد للتسهيل على الناخبين عموما وعلى ذوى الإعاقة على وجه الخصوص لممارسة حقوقهم والمشاركة الفعالة بما يتفق مع أحكام الدستور والقانونى اشراكهم بصورة حقيقة في مجال العمل السياسي عبر الانتخابات.