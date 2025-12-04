بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

استمعت الأجهزة الأمنية في القاهرة لأقوال ابنة سيدة باب الشعرية التي قفزت من نافذة شقتها بأحد العقارات بمنطقة باب الشعرية.

ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

وقالت الفتاة أن والدها اعتاد على تعاطي المواد المخدرة حتى تم إيداعه في أحد مصحات علاج الإدمان ثم خرج بعد فترة وتشاجر معها هي ووالدتها في يوم الحادث.

وتابعت الفتاة أمام فرق المباحث في القاهرة، أن والدها ووالدتها نشب بينهما مشادة كلامية ثم تدخلت هي ونشبت مشاجرة بينهما داخل المنزل قامت على أثرها والدتها بالقفز من النافذة لتسقط جثة هامدة.

تبين من التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة أن السيدة نشبت بينها وبين وزوجها مشادة تطورت إلى مشاجرة بحضور ابنتها، بسبب تعاطيه المواد المخدرة وقامت خلالها بالقفز من نافذة الشقة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة باب الشعرية تضمن ورود بلاغ من فتاة أفادت بسقوط والدتها من النافذة ووفاتها عقب وصولها المستشفى.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث لكشف ملابسات الواقعة، وجرى التحفظ على جثمان السيدة في ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.

وتبين من التحريات أن الزوج مدمن مواد مخدرة وتم حجزه في أحدى المصحات وعقب خروجه نشبت بينه وبين زوجته وابنته مشادة تطورت لمشاجرة قامت على أثرها الزوجة بالقفز من نافذة الشقة.