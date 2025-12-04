روسيا تعلن الحرب على دول أوروبا إذا استولت على أصولها المجمدة

وجه دميتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن في الاتحاد الروسي رسالة تحذيرية لكل من يطمح للإستيلاء على الأصول الروسية كعقاب لموسكو على حربها ضد أوكرانيا حيث قال “ إذا استولى الاتحاد الأوروبي على الأصول الروسية المجمدة فقد يعتبر ذلك عملا يبرر الحرب”.

وفي وقت لاحق ، قال الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف ، إن أوروبا لا تستطيع تحمل حرب ضد روسيا، ولكن إذا ارتكب قادتها خطأ إشعالها، فقد يتصاعد الأمر إلى صراع باستخدام أسلحة الدمار الشامل.



وذكر ميدفيديف، عبر تيليجرام إن روسيا لا تحتاج إلى مثل هذه الحرب، بما في ذلك مع "أوروبا".

وقال ميدفيديف عن القوى الأوروبية: "ببساطة لا يمكنهم تحمل حرب مع روسيا"، مضيفًا أن "احتمال وقوع حادث كبير قائم دائمًا".

وأضاف ميدفيديف، الذي يشغل حاليًا منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: "مثل هذا الصراع ينطوي على خطر حقيقي بالتصعيد إلى حرب باستخدام أسلحة الدمار الشامل".

وكانت روسيا صرحت بأنها ستُجري تحليلاً دقيقاً لما إذا كانت أي صواريخ توماهوك أمريكية قد تُزود بها أوكرانيا قد أُطلقت باستخدام بيانات الاستهداف التي قدمتها الولايات المتحدة.