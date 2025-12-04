قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا تعلن الحرب على دول أوروبا إذا استولت على أصولها المجمدة

ميدفيديف
ميدفيديف
محمود نوفل

وجه دميتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن في الاتحاد الروسي رسالة تحذيرية لكل من يطمح للإستيلاء على الأصول الروسية كعقاب لموسكو على حربها ضد أوكرانيا حيث قال “ إذا استولى الاتحاد الأوروبي على الأصول الروسية المجمدة فقد يعتبر ذلك عملا يبرر الحرب”.

وفي وقت لاحق ، قال الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف ، إن أوروبا لا تستطيع تحمل حرب ضد روسيا، ولكن إذا ارتكب قادتها خطأ إشعالها، فقد يتصاعد الأمر إلى صراع باستخدام أسلحة الدمار الشامل.


وذكر ميدفيديف، عبر تيليجرام إن روسيا لا تحتاج إلى مثل هذه الحرب، بما في ذلك مع "أوروبا".

وقال ميدفيديف عن القوى الأوروبية: "ببساطة لا يمكنهم تحمل حرب مع روسيا"، مضيفًا أن "احتمال وقوع حادث كبير قائم دائمًا".

وأضاف ميدفيديف، الذي يشغل حاليًا منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: "مثل هذا الصراع ينطوي على خطر حقيقي بالتصعيد إلى حرب باستخدام أسلحة الدمار الشامل".

وكانت روسيا صرحت  بأنها ستُجري تحليلاً دقيقاً لما إذا كانت أي صواريخ توماهوك أمريكية قد تُزود بها أوكرانيا قد أُطلقت باستخدام بيانات الاستهداف التي قدمتها الولايات المتحدة.

