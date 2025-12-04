المحامي العام الإسرائيلي يفضح ممارسات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين

أكد مكتب المحامي العام الإسرائيلي في تقرير له عن أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال أن أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل تدهورت كثيرا.



ونقلت هآرتس عن تقرير هيئة الدفاع العام في إسرائيل القول : الأسرى الفلسطينيون يحتجزون في زنازين مظلمة وفي ظروف صحية صعبة .

وفي وقت لاحق ، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إنّ المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال في معسكر "عوفر" أصدرت حكماً بالسّجن المؤبّد بحقّ الأسير هايل عيسى عبد الجابر ضيف الله (59 عاماً) من بلدة رافات جنوب رام الله، إضافة إلى فرض "تعويض" مالي بقيمة مليون ونصف المليون شيقل، وذلك خلال جلسة عُقدت يوم أمس الأربعاء. ومثّل الأسير خلال الجلسة محامي هيئة شؤون الأسرى، أكرم سمارة.

وأوضحت الهيئة والنادي أنّ الأسير ضيف الله اعتُقل في شهر سبتمبر 2024 بعد أن أطلق الاحتلال النار عليه ما أدى إلى إصابته، على خلفية تنفيذ عملية فدائية.

ولاحقاً، وفي إطار سياسات العقاب الجماعي والانتقام، أقدمت سلطات الاحتلال على هدم منزل عائلته في شهر مارس 2025.

ولفتت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير إلى أنّ هذا الحكم يرفع عدد الأسرى المحكومين بالسّجن المؤبّد في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى 115 أسيراً.