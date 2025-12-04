سوق المستعمل.. مواصفات وسعر فيات بونتو 2009‏

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏انتشارا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضًا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏المستعملة ذات السعر المنخفض، لتوفير جزء من مبلغ السيارة ‏الجديدة.‏

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏السيارات لفتت أنظار الجميع بسبب سعرها الجيد، ومن بينها جاءت ‏السيارة فيات بونتو موديل 2009‏‏.

و تقدم فيات بونتو موديل 2009، مجموعة متنوعة من الخيارات التي تلبي احتياجات مختلفة للمستخدمين، تتصدرها محركات البنزين سعة 1.2 لتر بقوة 68 حصانا، ومحرك 1.4 لتر الأكثر شعبية والذي يولد قوة تصل إلى 90 حصان، ويتوفر محرك ديزل MultiJet سعة 1.3 لتر بقوة 76 حصان، حيث يبلغ متوسط استهلاك الوقود المجمع حوالي 4.6 إلى 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

داخل المقصورة، توفر فيات بونتو 2009 بيئة قيادة عملية ومريحة نسبيا، تأتي معظم الطرازات بناقل حركة يدوي من 5 سرعات يمنح السائق تحكما مباشرا في الأداء، ولتعزيز مستوى الراحة، تم تجهيز السيارة ببعض الكماليات المرغوبة مثل النوافذ والمرايا الكهربائية، وكمبيوتر الرحلات، بالإضافة إلى إمكانية التحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة في الفئات الأعلى تجهيزًا، مما يوفر تجربة قيادة سلسة وممتعة ضمن فئتها السعرية.

و زودت فيات بونتو موديل 2009 قياسيا بأنظمة فرامل مانعة للانغلاق (‏ABS‏) ‏وتوزيع إلكتروني لقوة الفرملة (‏EBD‏)، إلى جانب الوسائد الهوائية المتوفرة في ‏مختلف الفئات لحماية الركاب.‏

أما عن سعر السيارة فيات بونتو موديل 2009، ‏داخل سوق السيارات المستعمل فيتراوح ما بين 200 الف جنيه الي 230 الف جنيه على حسب الحالة الفنية للسياراة .