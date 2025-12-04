مشكلة شائعة فى المدارس..كيفية علاج قمل الرأس عند الأطفال

قمل الرأس هي حشرات طفيلية صغيرة جدًا تصيب جلد الرأس، وتتغذى على دم الإنسان تسبب هذه الحشرات حكة شديدة ومزعجة في فروة الرأس.



قمل الرأس من الحالات شديدة العدوى، وينتقل بسهولة من شخص لآخر عن طريق:



1-الاحتكاك المباشر بين الرؤوس أثناء اللعب أو الجلوس بالقرب من شخص مصاب.

2-مشاركة الأغراض الشخصية مثل القبعات، الأمشاط، وفرش الشعر.





من الأكثر عرضة للإصابة؟





يُلاحظ قمل الرأس غالبًا بين الأطفال في المدارس أو دور الحضانة، ولا علاقة له بالنظافة الشخصية أو بمستوى المعيشة، حيث يمكن لأي طفل أن يصاب به بغض النظر عن نظافة شعره أو بيئته.





ما أعراض قمل الرأس؟



-حكة شديدة في فروة الرأس، خاصة أثناء الليل.

-ظهور القمل أو بيضه (الصئبان) على الشعر، خصوصًا خلف الأذنين أو عند الرقبة.

-في بعض الحالات، يمكن ملاحظتها في الحواجب أو الرموش.





كيف يتم العلاج؟



العلاج يعتمد على عمر الطفل وشدة الحالة، ويشمل عادةً:



-استخدام شامبو أو غسول طبي يحتوي على مواد قاتلة للقمل، وهذه المنتجات متاحة في الصيدليات بدون وصفة.

-في حال فشل العلاج الأول، يمكن للطبيب وصف دواء أقوى.

-لا تستخدم نوعين مختلفين من العلاج في الوقت نفسه.

-تمشيط الشعر المبلل بمشط ضيق الأسنان لإزالة البيض (الصئبان).

-نقع الأمشاط والفرش في ماء ساخن مع الشامبو لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.

-فحص جميع أفراد الأسرة للتأكد من عدم وجود عدوى أخرى.

-غسل الملابس والفراش بماء ساخن (على الأقل 54 درجة مئوية)، أو وضعها في كيس بلاستيكي مغلق لمدة أسبوعين إذا تعذّر غسلها.



يمكن للطفل العودة إلى المدرسة أو الحضانة بعد يوم واحد فقط من بدء العلاج.

المصدر هيلثى لاين