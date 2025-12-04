مجموعة مصر.. شوبير يعلق على خسارة الإمارات أمام الأردن بكأس العرب

علق الإعلامي أحمد شوبير علي خسارة الإمارات من الأردن في بدايات بطوله كأس العرب، مؤكداً أنها في مصلحة المنتخب المصري.

خسارة الإمارات من الأردن

وكتب شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"خسارة الإمارات من الأردن ربما تكون في مصلحتنا، لأن الإمارات هيدخل مباراته معانا وهو معندوش غير هدف واحد فقط الحصول على الـ 3 نقاط وتحت ضغط كبير، احنا محتاجين نهدى ونركز قدام المرمى أكتر من كده، ومنكررش أخطاء مباراة الكويت، وكلنا ثقة في منتخبنا أنهم في المواعيد الكبيرة بيكونوا حاضرين، بإذن الله قادرين على تحقيق الانتصار".

مجموعة مصر.. منتخب الأردن يفوز على الإمارات بثنائية في كأس العرب

فاز منتخب الأردن على نظيره الإمارات، بثنائية مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العرب.

وجاءت ثنائية منتخب الأردن عن طريق علي علوان ويزن النعيمات في الدقيقتين 20، 63.

فيما أضاع علي علوان ركلة جزاء في الدقيقة 39.

وجاء هدف الإمارات الوحيد عن طريق برونو دي أوليفيرا في الدقيقة 47.

وشهدت الدقيقة 18، حصول خالد إبراهيم على بطاقة حمراء.

وبهذه النتيجة، يحتل منتخب الأردن صدارة مجموعة مصر برصيد 3 نقاط، فيما يتذيل منتخب الإمارات الترتيب بلا نقاط.