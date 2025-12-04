أشرف قاسم يعلق على موقف عمرو السولية في مباراة مصر والكويت

تحدث أشرف قاسم، نجم الكرة المصرية السابق، عن رغبة عمرو السولية، قائد منتخب مصر، في تسديد ضربة الجزاء الثانية خلال مباراة الكويت بعد إهداره ضربة الجزاء في الشوط الأول.

وقال قاسم خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي على قناة MBC مصر 2:"عمرو السولية من اللاعبين الكبار، وكان يرغب في تعوض الضربة اللي أهدرها في الشوط الأول".

وأضاف:"لكن يجب أن يكون هناك ترتيب مسبق من الجهاز الفني لتحديد من سيقوم بتسديد الركلات، وده اللي حصل بالفعل".

وتابع: "الموقف ده ممكن يسبب توتر للاعب الذي سيقوم بالتسديد، وشوفنا ده خلال تسديد أفشة لضربة الجزاء، حيث كان هناك بعض التوتر أثناء تنفيذ الركلة".