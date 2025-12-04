بقناع أبيض.. محمد صلاح يخطف الأنظار على مقاعد بدلاء ليفربول

شارك الإعلامي أحمد شوبير صورة نجم ليفربول اللاعب محمد صلاح أثناء تواجده على مقاعد بدلاء ليفربول أمام سندرلاند.

محمد صلاح

وكتب شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"محمد صلاح أثناء تواجده على مقاعد بدلاء ليفربول أمام سندرلاند".

سلوت يشيد برد فعل محمد صلاح بعد استبعاده من التشكيل الأساسي أمام سندرلاند

أشاد آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، بالطريقة الاحترافية التي تعامل بها محمد صلاح بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في مواجهة سندرلاند الجارية على ملعب آنفيلد، ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026.

سلوت: صلاح قدوة داخل وخارج الملعب

وقال سلوت في تصريحات تلفزيونية إن جميع لاعبي الفريق يملكون فرصة للمشاركة، مؤكدًا أن صلاح يظل أحد أهم العناصر داخل تشكيل ليفربول. وأضاف:

"وجود لاعب مثل محمد صلاح على مقاعد البدلاء أمر مهم. تحدثنا بعد مباراة فرانكفورت كثيرًا، والآن الأمور واضحة. هو لاعب محترف من أعلى طراز".

وأوضح المدير الفني أن صلاح يتدرب بجدية ويُظهر دعمًا كبيرًا لزملائه، مشيرًا إلى أنه "قدوة عندما يشارك، وقدوة أيضًا في كيفية التعامل عندما لا يكون في التشكيل الأساسي".

وتُعد هذه المباراة هي الثانية على التوالي التي يبدأ فيها صلاح من مقاعد البدلاء، في خطوة غير معتادة للنجم المصري الذي نادرًا ما غاب عن التشكيل الأساسي خلال مسيرته مع ليفربول.

وكان الفريق قد حقق انتصارًا مهمًا في الجولة الماضية على وست هام بهدفين دون رد، بينما يدخل مواجهة سندرلاند بهدف تعزيز فرص المنافسة على اللقب.

الصاعد حديثًا للدوري الإنجليزي، سندرلاند، يقدم أداءً مفاجئًا هذا الموسم وضعه في مركز متقدم على ليفربول في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز السادس برصيد 22 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول صاحب المركز الثامن.

وتتزايد الشكوك حول عودة صلاح للتشكيلة الأساسية، خاصة بعد الانتقادات التي واجهها مؤخرًا بسبب تراجع معدله التهديفي.

جلوس صلاح على مقاعد البدلاء في المباراة السابقة أنهى سلسلة مميزة من مشاركاته الأساسية في الدوري الإنجليزي، والتي وصلت إلى 53 مباراة متتالية، ليجد نفسه أمام تحدٍ كبير لاستعادة مكانه وسط تألق الصفقات الجديدة مثل إيزاك وفيرتز وأيكتيكي.