برشلونة لم يطلبه.. وليد صلاح الدين يكشف موقف الأهلي من رحيل حمزة عبدالكريم



نفى وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي، ما تردد بشأن تقدم برشلونة بطلب رسمي للتعاقد مع اللاعب الشاب حمزة عبدالكريم، مؤكدًا أن النادي لم يتلق أي مخاطبات من النادي الكتالوني.

أوضح صلاح الدين في مداخل هاتفية عبر برنامج أوضة اللبس، أن النادي لن يقف عائقا أمام احتراف أي لاعب لكن بما يحفظ حقوقه، ولم يصلنا عرض رسمي من برشلونة إلى الآن.

وعن موقف بيكهام أشار صلاح الدين، إلى أن مستقبل أحمد رمضان “بيكهام” سيتم حسمه بشكل نهائي بناءً على رؤية المدير الفني ييس توروب فقط، سواء بالاستمرار أو الرحيل بعد انتها إعارته.