مصرع فنى كهرباء صعقاً بالكهرباءأثناء العمل بالضغط العالى فى قنا

لقي فنى كهرباء، مصرعه، صعقًا بالكهرباء أثناء عمله في تركيب أسلاك ضغط عالى بمنطقة الكيلو 6 شرق مدينة قنا.

وتلقت أجهزة الأمنية بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع فنى كهرباء، أثناء أداء عمله بخطوط الضغط العالي بمنطقة الكيلو ٦.



ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين مصرع خالد هلال، مقيم بمحافظة الدقهلية، أثناء عمله مع شركة متخصصة فى توصيل الشبكات الكهربائية، ما أدى إلى مصرعه فى الحال بصعق كهربائى.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.