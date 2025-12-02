مصرع شاب سقط من قطار على شريط السكة الحديد بقنا

لقي شاب مصرعه عقب سقوطه من قطار على شريط السكة الحديد أمام قرية الكوم الأحمر التابعة لمركز فرشوط، شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد مصرع شاب، إثر سقوطه من قطار على شريط السكة الحديد بنطاق قرية الكوم الأحمر التابعة لمركز فرشوط.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.



بالانتقال والفحص تبين مصرع محمد أحمد خليل 37 عاما، مقيم بدمنهور، إثر سقوطه من قطار أثناء سيره على شريط السكة الحديد، ما أدى إلى مصرعه فى الحال.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.