قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
ما المقصود بقول الله إن قرآن الفجر كان مشهودا؟.. اعرف المعنى الصحيح
رئيس فنزويلا يبدي استعدادا للتنحي بعد 18 شهرا.. وواشنطن تصر على الرحيل الفوري
أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين في البنوك
علاج الكوابيس المزعجة.. 7 سنن نبوية قبل النوم تحميك من شر الشياطين
الكشف عن تفاصيل جديدة حول المشتبه به في حادث إطلاق النار قرب البيت الأبيض
تجاوز الـ 45 ألف.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
الناتو يدرس إجراءات ردع جديدة ردا على التصعيد الروسي في الأجواء الأوروبية
ترامب يهاجم إدارة بايدن: يجب إخراج الأشرار من البلاد
محامي رمضان صبحي يكشف 3 سيناريوهات أمام المحكمة.. وحقيقة دعم الأهلي القانوني
انخفاض7 درجات وسقوط أمطار .. حالة الطقس في أول ديسمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار قنا| تحرير 237 مخالفة تموينية خلال أسبوع.. وتشكيل اتحاد طلاب المرحلة الإعدادية

اجتماع نائب محافظ قنا
اجتماع نائب محافظ قنا
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، تموين قنا يحرر 237 مخالفة متنوعة خلال أسبوع، أهالى القلمينا بالوقف يضبطون لصا ويربطونه فى عامود إنارة بعد ضبطه بسرقة أنبوبة، إصابة شخص بطلق نارى فى ظروف غامضة، ضبط المتهم بإنهاء حياة زوجة شقيقه بطلق ناري عن طريق الخطأ، نائب المحافظ يستعرض مستجدات التقنين ورفع إنجاز المراكز التكنولوجية، مديرية التربية والتعليم تعلن تشكيل المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المرحلة الإعدادية، انطلاق فعاليات الملتقى الفني الثالث والعشرين لشباب الجامعات.

 

تموين قنا: 237 مخالفة متنوعة خلال أسبوع

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، حملات موسعة خلال الأسبوع الماضي، استهدفت متابعة الأسواق وضبط المخالفات التموينية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية.
 

وقال حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، إن مديرية التموين بقنا تسعى إلي تحقيق رؤية وزارة التموين من خلال استقرار الأسواق وعلى ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لضمان توافر السلع الأساسية وضبط أي مخالفات أو ممارسات احتكارية، كما أن حماية حقوق المواطنين تأتي في مقدمة أولويات الوزارة.
 

اعتاد سرقة الأنابيب..أهالى القلمينا بقنا يضبطون لصا ويربطونه فى عامود إنارة
 

تمكن أهالى قرية القلمينا التابعة لمركز الوقف شمال قنا، من ضبط لص، استولى على أنبوبة بوتاجاز من أحد منازل القرية بطريق المغافلة.

وعقب ضبط اللص أحضر الأهالى الحبال وربطوه فى عامود إنارة ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم بالمنطقة.

وأشار أهالى القرية، إلى أن اللص اعتاد سرقة أنابيب البوتاجاز من المنازل بالقرية، إلا أنه كان يتمكن من الهروب قبل أن يتمكن الأهالى من الإمساك به.

إصابة شخص بطلق نارى فى ظروف غامضة بقنا
 

أصيب شخص بطلق نارى فى ظروف غامضة بقرية الميات التابعة لمركز دشنا شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد إصابة مزارع بطلق نارى فى ظروف غامضة بقرية الميات التابعة لمركز دشنا.

عن طريق الخطأ.. ضبط المتهم بإنهاء حياة زوجة شقيقه بطلق ناري في قنا

تمكنت قوة أمنية في قنا من ضبط المتهم بإنهاء حياة زوجة شقيقه بطلق ناري خلال مشاجرة في منطقة المعنا شرق مدينة قنا.

وتبين أن المتهم أطلق رصاصة بالخطأ خلال مشاجرة مع الجيران، إلا أن الرصاصة استقرت في جسد المجني عليها عن طريق الخطأ، فوقعت على الأرض جثة هامدة.
 

نائب محافظ قنا يستعرض مستجدات التقنين ورفع إنجاز المراكز التكنولوجية

عقد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية زووم مع رؤساء الوحدات المحلية لمتابعة مستجدات تقنين أراضي أملاك الدولة، ومتابعة مستوى الأداء داخل المراكز التكنولوجية بمختلف المدن والمراكز، وذلك بحضور مينا أرزيقى، مدير وحدة الاسترداد.

تضمن الاجتماع، استعراض موقف كل مركز ومدينة من حيث الملفات الجاري إنهاؤها، ونسب التحديث على المنظومة الإلكترونية، إلى جانب متابعة سير العمل داخل المراكز التكنولوجية وآليات رفع معدلات الإنجاز وفق الخطة الزمنية المحددة.
 

تعليم قنا يعلن تشكيل المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المرحلة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بقنا، بقيادة هانى عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم نتيجة انتخابات تشكيل المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المديرية للعام الدراسي الحالي "المرحلة الإعدادية"، بحضور سوميه عبدالفتاح، مدير عام الشئون التنفيذية، والرائد العام للمرحلة الاعدادية، وسعيد حسن، رئيس مجلس أمناء المحافظة، والدكتور سيد مرزوق، موجه عام التربية الاجتماعية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأنه تم انتخاب المكتب التنفيذى للمرحلة الإعدادية على النحو التالي: الطالب يوسف شعبان محمد إدارة نجع حمادى التعليمية، منصب أمين اتحاد الطلاب، والطالبة ريم ياسر عبدالحميد إدارة أبوتشت التعليمية، منصب الأمين المساعد.

انطلاق فعاليات الملتقى الفني الثالث والعشرين لشباب الجامعات بـ قنا


افتتح الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، فعاليات الملتقى الفني الثالث والعشرين لشباب الجامعات، تحت شعار "معا لإحياء الموسيقى العربية"، برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمنعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2025.

وأكد رئيس جامعة قنا، على أهمية الفنون والثقافة كركائز أساسية لبناء الوعي والإبداع لدى الشباب، مشددًا على أن الجامعة تعمل على توفير كل الإمكانيات اللازمة لضمان نجاح الملتقى وإبرازه بصورة مشرفة تعكس مكانة جامعة قنا في دعم الأنشطة الطلابية والفنية التي تخدم الأهداف المرجوة من البرامج الأكاديمية التي تضمها الجامعة في المرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدراسات العليا.
 

قنا تموين قنا أخبار قنا اتحاد طلاب المرحلة الإعدادية أهالى القلمينا طلق نارى الملتقى الفني تعليم قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطفلة جنى

التحريات: لا خلافات بين سيدة التجمع والطالبة جنى.. والحادث قتل خطأ

زيادة المعاشات

بدءاً من يناير 2026 .. رفع المعاشات لـ 13360 جنيها رسميا لهذه الفئة

وزير الصحة

هنخبي ليه.. الصحة: نعترف بشدة الإصابة التنفسية وهذا هو السبب العلمي

ماجدة أشرف ضحية زوجها

ولا مليون راجل.. ماجدة انتقمت من زوجها وسجنته بعد تسريب فيديوهاتها

زيادة الإيجار القديم

بعد انتهاء الحصر في 12 محافظة.. زيادة الإيجار القديم 20 ضعفًا لهذه المناطق

زيادة المعاشات

زيادة المعاشات يناير 2026.. هتقبض كام بعد رفع الحدين الأدنى والأقصى؟

جرثومة المعدة

تحذير من هذا الدواء.. سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء

اسعاف

داخل استراحته..رئيس محكمة بالإسكندرية ينـ..ـهي حياته بطـ..ــلق نـ..ـاري

ترشيحاتنا

أرشيفية

ينتظر غياب الجميع.. اعترافات مثيرة لفتاة عاشرها والدها وأنجبت ذكرا |خاص

متهم - أرشيفية

القبض على المتهم باتزاز فتاة أجنبية في القاهرة

تصادم

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الزراعي السريع بـ قها

بالصور

انخفاض7 درجات وسقوط أمطار .. حالة الطقس في أول ديسمبر

حالة الطقس اليوم الاثنين 1 ديسمبر
حالة الطقس اليوم الاثنين 1 ديسمبر
حالة الطقس اليوم الاثنين 1 ديسمبر

في ليالي البرد.. طريقة عمل البطاطا المكرملة

طريقة عمل البطاطا
طريقة عمل البطاطا
طريقة عمل البطاطا

احمي نفسك من الفيروس.. أقوى مشروبات لمواجهة البرد وكورونا

اقوى مشروب للبرد
اقوى مشروب للبرد
اقوى مشروب للبرد

محافظ جنوب سيناء يكرم إلهام شاهين والمرشدي وصابرين ورمزي

اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء
اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء
اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء

فيديو

عصام صاصا

بعد الطلاق… مفاجأة تقلب الأحداث وتعيد جهاد أحمد لعصام صاصا

مباراة الاهلي والجيش الملكي

بعد أحداث مباراة الأهلي.. أول رد فعل من نادي الجيش الملكي المغربي

عمرو عبد الجليل وأدوار الشر

هسيب التمثيل.. عمرو عبد الجليل يعبر عن غضبه بسبب أدوار الشرير

المضبوطات

ضابط وخاله المرشح.. الداخلية تضبط المتهمين بإطلاق الأعيرة في المنيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

المزيد