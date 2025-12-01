أخبار قنا| تحرير 237 مخالفة تموينية خلال أسبوع.. وتشكيل اتحاد طلاب المرحلة الإعدادية

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، تموين قنا يحرر 237 مخالفة متنوعة خلال أسبوع، أهالى القلمينا بالوقف يضبطون لصا ويربطونه فى عامود إنارة بعد ضبطه بسرقة أنبوبة، إصابة شخص بطلق نارى فى ظروف غامضة، ضبط المتهم بإنهاء حياة زوجة شقيقه بطلق ناري عن طريق الخطأ، نائب المحافظ يستعرض مستجدات التقنين ورفع إنجاز المراكز التكنولوجية، مديرية التربية والتعليم تعلن تشكيل المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المرحلة الإعدادية، انطلاق فعاليات الملتقى الفني الثالث والعشرين لشباب الجامعات.





تموين قنا: 237 مخالفة متنوعة خلال أسبوع

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، حملات موسعة خلال الأسبوع الماضي، استهدفت متابعة الأسواق وضبط المخالفات التموينية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية.



وقال حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، إن مديرية التموين بقنا تسعى إلي تحقيق رؤية وزارة التموين من خلال استقرار الأسواق وعلى ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لضمان توافر السلع الأساسية وضبط أي مخالفات أو ممارسات احتكارية، كما أن حماية حقوق المواطنين تأتي في مقدمة أولويات الوزارة.



اعتاد سرقة الأنابيب..أهالى القلمينا بقنا يضبطون لصا ويربطونه فى عامود إنارة



تمكن أهالى قرية القلمينا التابعة لمركز الوقف شمال قنا، من ضبط لص، استولى على أنبوبة بوتاجاز من أحد منازل القرية بطريق المغافلة.

وعقب ضبط اللص أحضر الأهالى الحبال وربطوه فى عامود إنارة ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم بالمنطقة.

وأشار أهالى القرية، إلى أن اللص اعتاد سرقة أنابيب البوتاجاز من المنازل بالقرية، إلا أنه كان يتمكن من الهروب قبل أن يتمكن الأهالى من الإمساك به.

إصابة شخص بطلق نارى فى ظروف غامضة بقنا



أصيب شخص بطلق نارى فى ظروف غامضة بقرية الميات التابعة لمركز دشنا شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد إصابة مزارع بطلق نارى فى ظروف غامضة بقرية الميات التابعة لمركز دشنا.

عن طريق الخطأ.. ضبط المتهم بإنهاء حياة زوجة شقيقه بطلق ناري في قنا



تمكنت قوة أمنية في قنا من ضبط المتهم بإنهاء حياة زوجة شقيقه بطلق ناري خلال مشاجرة في منطقة المعنا شرق مدينة قنا.

وتبين أن المتهم أطلق رصاصة بالخطأ خلال مشاجرة مع الجيران، إلا أن الرصاصة استقرت في جسد المجني عليها عن طريق الخطأ، فوقعت على الأرض جثة هامدة.



نائب محافظ قنا يستعرض مستجدات التقنين ورفع إنجاز المراكز التكنولوجية

عقد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية زووم مع رؤساء الوحدات المحلية لمتابعة مستجدات تقنين أراضي أملاك الدولة، ومتابعة مستوى الأداء داخل المراكز التكنولوجية بمختلف المدن والمراكز، وذلك بحضور مينا أرزيقى، مدير وحدة الاسترداد.

تضمن الاجتماع، استعراض موقف كل مركز ومدينة من حيث الملفات الجاري إنهاؤها، ونسب التحديث على المنظومة الإلكترونية، إلى جانب متابعة سير العمل داخل المراكز التكنولوجية وآليات رفع معدلات الإنجاز وفق الخطة الزمنية المحددة.



تعليم قنا يعلن تشكيل المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المرحلة الإعدادية



أعلنت مديرية التربية والتعليم بقنا، بقيادة هانى عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم نتيجة انتخابات تشكيل المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المديرية للعام الدراسي الحالي "المرحلة الإعدادية"، بحضور سوميه عبدالفتاح، مدير عام الشئون التنفيذية، والرائد العام للمرحلة الاعدادية، وسعيد حسن، رئيس مجلس أمناء المحافظة، والدكتور سيد مرزوق، موجه عام التربية الاجتماعية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأنه تم انتخاب المكتب التنفيذى للمرحلة الإعدادية على النحو التالي: الطالب يوسف شعبان محمد إدارة نجع حمادى التعليمية، منصب أمين اتحاد الطلاب، والطالبة ريم ياسر عبدالحميد إدارة أبوتشت التعليمية، منصب الأمين المساعد.

انطلاق فعاليات الملتقى الفني الثالث والعشرين لشباب الجامعات بـ قنا



افتتح الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، فعاليات الملتقى الفني الثالث والعشرين لشباب الجامعات، تحت شعار "معا لإحياء الموسيقى العربية"، برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمنعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2025.

وأكد رئيس جامعة قنا، على أهمية الفنون والثقافة كركائز أساسية لبناء الوعي والإبداع لدى الشباب، مشددًا على أن الجامعة تعمل على توفير كل الإمكانيات اللازمة لضمان نجاح الملتقى وإبرازه بصورة مشرفة تعكس مكانة جامعة قنا في دعم الأنشطة الطلابية والفنية التي تخدم الأهداف المرجوة من البرامج الأكاديمية التي تضمها الجامعة في المرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدراسات العليا.

