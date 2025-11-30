قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بث مباشر| حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي للإعلامي أحمد موسى
وزير الصحة يرفض فرض رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة والتأمين بجوستاف روسي مصر
بينيت: سأدعم اتفاقا مُلزما يتضمن اعتزالا سياسيا لنتنياهو بعد انتهاء المحاكمة
منظمة إرهابية عابرة للحدود.. خطوة أمريكية جديدة تحسم مستقبل جماعة الإخوان
سلوت: حققنا فوزا مهما على وست هام.. وصلاح كان وسيظل عنصرًا مهما للنادي
الإفتاء تحذر: الحجاب ليس مظهرا فقط ولن تكتمل مواصفاته إلا بهذه الشروط
إجراءات حكومية عاجلة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق.. تفاصيل
رسميا.. مونوريل شرق النيل يبدأ التشغيل الفعلي في الأسبوع الأول من يناير
النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية من مخاطر رشق الأطـ.ـفال للقطارات بالحجارة
النقل: إنشاء وتنفيذ 7 ممرات لوجستية متكاملة ضمن خطة تطوير المنظومة
شاهد.. أعمال إنشاء محطة "تحيا مصر 2" متعددة الأغراض برصيف 100 بميناء الدخيلة
السكك الحديدية تطلق مركز خدمة العملاء الصوتي للحجز والاستعلام عن تذاكر القطارات
محافظات

تعليم قنا يعلن تشكيل المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المرحلة الإعدادية

يوسف رجب

أعلنت مديرية التربية والتعليم بقنا، بقيادة هانى عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم نتيجة انتخابات تشكيل المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المديرية للعام الدراسي الحالي "المرحلة الإعدادية"، بحضور سوميه عبدالفتاح، مدير عام الشئون التنفيذية، والرائد العام للمرحلة الاعدادية، وسعيد حسن، رئيس مجلس أمناء المحافظة، والدكتور سيد مرزوق، موجه عام التربية الاجتماعية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأنه تم انتخاب المكتب التنفيذى للمرحلة الإعدادية على النحو التالي: الطالب يوسف شعبان محمد إدارة نجع حمادى التعليمية، منصب أمين اتحاد الطلاب، والطالبة ريم ياسر عبدالحميد إدارة أبوتشت التعليمية، منصب الأمين المساعد.

وأضاف الصابر، بأنه تم تنصيب الطالب محمد أحمد عصام إدارة ابوتشت التعليمية، مقرر اللجنة الأجتماعية، والطالبة إبتهال محمود أبو المجد إدارة قنا التعليمية، المقرر الدينى والثقافي.

وتابع كيل وزارة التربية والتعليم بقنا، فيما تولى الطالب مصطفى رمضان محمد، بإدارة نقادة التعليمية،  منصب مقرر اللجنة الرياضية، والطالب أحمد أيمن أحمد إدارة قنا التعليمية منصب مقرر اللجنة الفنية، والطالبة ترتيل أحمد أبو عياد، إدارة قوص التعليمية مقرر اللجنة العلمية.

وأكدت مدير عام الشئون التنفيذية، بأن مشاركة الطلاب فى انتخابات الاتحادات الطلابية، هو دليل على مدى وعى وإدراك الطلاب بدورهم الفعال فى بناء بيئة تعليمية إيجابية متميزة، تعزز روح القيادة والمسئولية، مشيراً إلى أن القيادة ليست منصباً بل رسالة وعطاء.


