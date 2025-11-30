قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إنبي يطيح بـ المقاولون العرب من كأس مصر
بث مباشر| حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي للإعلامي أحمد موسى
وزير الصحة يرفض فرض رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة والتأمين بجوستاف روسي مصر
بينيت: سأدعم اتفاقا مُلزما يتضمن اعتزالا سياسيا لنتنياهو بعد انتهاء المحاكمة
منظمة إرهابية عابرة للحدود.. خطوة أمريكية جديدة تحسم مستقبل جماعة الإخوان
سلوت: حققنا فوزا مهما على وست هام.. وصلاح كان وسيظل عنصرًا مهما للنادي
الإفتاء تحذر: الحجاب ليس مظهرا فقط ولن تكتمل مواصفاته إلا بهذه الشروط
إجراءات حكومية عاجلة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق.. تفاصيل
رسميا.. مونوريل شرق النيل يبدأ التشغيل الفعلي في الأسبوع الأول من يناير
النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية من مخاطر رشق الأطـ.ـفال للقطارات بالحجارة
النقل: إنشاء وتنفيذ 7 ممرات لوجستية متكاملة ضمن خطة تطوير المنظومة
شاهد.. أعمال إنشاء محطة "تحيا مصر 2" متعددة الأغراض برصيف 100 بميناء الدخيلة
محافظات

انطلاق فعاليات الملتقى الفني الثالث والعشرين لشباب الجامعات بـ قنا

يوسف رجب

افتتح الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، فعاليات الملتقى الفني الثالث والعشرين لشباب الجامعات، تحت شعار "معا لإحياء الموسيقى العربية"، برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمنعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2025.

وشهد فعاليات الافتتاح الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وطروب طلبة، أمين الجامعة، عبدالرازق حسين، أمين الجامعة المساعد، ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات والقيادات الادارية، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين وحضور طلابي كبير.

وأكد رئيس جامعة قنا، على أهمية الفنون والثقافة كركائز أساسية لبناء الوعي والإبداع لدى الشباب، مشددًا على أن الجامعة تعمل على توفير كل الإمكانيات اللازمة لضمان نجاح الملتقى وإبرازه بصورة مشرفة تعكس مكانة جامعة قنا في دعم الأنشطة الطلابية والفنية التي تخدم الأهداف المرجوة من البرامج الأكاديمية التي تضمها الجامعة في المرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدراسات العليا.

وأوضح رئيس جامعة قنا، أن الملتقى هذا العام يقام بساحة الجامعة والتي تشهد العديد من الانشطة الطلابية منذ افتتاحها، موجهًا التحية لوفود الجامعات المشاركة في الملتقى، والشكر للدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وفريق عمل الملتقى الفني لشباب الجامعات.

وأشاد الدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بدور الملتقى الفني في الاحتفاء بكنوز الموسيقى العربية الأصيلة ولقاء نخبة من المواهب الشابة في مختلف الجامعات وتقدم بالشكر لرئيس الجامعة لدعمه للأنشطة الطلابية كأداة فعالة لبناء الشخصية المتكاملة، وبجهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكل المساهمين في إقامة هذا الحدث الثقافي المهم.

تضمنت فعاليات اليوم الأول من الملتقى عروضًا فنية مبهرة قدمها فريق كورال جامعة قنا بإشراف الدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومحمد وليد أحمد، مدير عام رعاية الطلاب، الدكتورة ريهام محمد العريان، مدير ادارة النشاط الفني والثقافي، نجوى أبوالوفا، أخصائي بالادارة، وتدريب الدكتور إيناس عمارة، الاستاذ بكلية التربية النوعية، والدكتور كمال الدين حسين، بقسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية.

قنا جامعة قنا الملتقى الفني شباب الجامعات معا لإحياء الموسيقى العربية

