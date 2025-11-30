قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الأرصاد تحذر: طقس بارد صباحًا.. وموجة أمطار تضرب هذه المناطق غدا

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية استمرار الانخفاض في درجات الحرارة غدًا الاثنين الموافق 01 ديسمبر 2025 على أغلب أنحاء الجمهورية.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن يسود طقس بارد في الصباح الباكر، ومعتدل نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة في أول الليل وبارد في آخره.

شبورة مائية:

كما توقعت هيئة الأرصاد تكون شبورة مائية (كثيفة أحيانًا) حتى الساعة الساعة 9 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وعن حالة الملاحة البحرية،  توقعت الأرصاد الآتي: البحر المتوسط (خفيف إلى معتدل) (ارتفاع الأمواج: 1.75 :1 متر). والبحر الأحمر: معتدل إلى مضطرب (ارتفاع الأمواج: 2.5:2 متر).

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 23 14
العاصمة الإدارية 24 12
6 أكتوبر 24 12
بنها 23 13
دمنهور 22 12
وادي النطرون 23 12
كفر الشيخ 22 12
المنصورة 22 13
الزقازيق 24 12
شبين الكوم 22 12
طنطا 22 12
دمياط 22 15
بورسعيد 23 16
الإسماعيلية 24 12
السويس 23 12
العريش 23 11
رفح 22 11
رأس سدر 23 12
نخل 23 10
كاترين 21 07
الطور 23 16
طابا 22 14
شرم الشيخ 27 19
الإسكندرية 22 14
العلمين 21 13
مطروح 21 12
السلوم 20 11
سيوة 21 09
رأس غارب 24 17
الغردقة 26 18
سفاجا 27 18
مرسى علم 28 19
شلاتين 29 24
حلايب 27 23
أبو رماد 28 23
رأس حدربة 27 24
الفيوم 23 09
بني سويف 22 11
المنيا 23 11
أسيوط 24 10
سوهاج 26 11
قنا 27 14
الأقصر 27 15
أسوان 28 15
الوادي الجديد 24 13
أبوسمبل 27 19

الأرصاد استمرار الانخفاض درجات الحرارة طقس بارد شبورة مائية السحب المنخفضة

