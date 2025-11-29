قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حركة فتح: تجربة الإخوان في الدول العربية مريرة وانتهت بتصاعد التطرف
نسما مصر: أسطولنا متوافق مع تحديثات إيرباص الفنية
ماهر فرغلي: التصعيد الغربي سيشل امتدادات الإخوان الاقتصادية والتنظيمية
الكرملين: غموض سياسي في أوكرانيا بعد فضيحة الفساد واستقالة رئيس مكتب زيلينسكي
النيل للطيران: ملتزمون بتطبيق تعليمات وكالة السلامة الأوروبية عن طائرات إيرباص
قطع باليد| هجوم كلب شرس على ناشئ السلة بالزمالك .. وفتح تحقيق عاجل
الهلال يصعد إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين بعد اكتساح الفتح برباعية
وزير الخارجية: نتطلع لمواصلة التعاون مع باكستان في إطار مجموعة الدول الثماني النامية D8
بايرن ميونخ يفوز بثلاثية على سانت باولي ويعزز صدارته للدوري الألماني
خاص.. زوج يعترف برش وجه زوجته بـ كلور: مش عارفة تعيش على قد دخلي (نص التحقيقات)
باحث: إعادة تقييم شاملة جماعة الإخوان في أمريكا تحول مفصلي ضد الجماعة
هل يجوز إخراج زكاة المال وفق التقويم الميلادي ؟.. الإفتاء تجيب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار خفيفة بهذه المناطق

عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأحد طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، في حين يسود طقس معتدل في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
 

الظواهر الجوية غدا

عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

واقرأ أيضًا:

حالة الطقس

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.
 

حالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.
 

درجات الحرارة غدا

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 23 13

العاصمة الإدارية 24 12

6 أكتوبر 24 12

بنها 23 13

دمنهور 23 12

وادي النطرون 22 12

كفر الشيخ 22 13

المنصورة 23 13

الزقازيق 22 12

شبين الكوم 22 12

طنطا 22 12

دمياط 22 15

بورسعيد 23 16

الإسماعيلية 24 12

السويس 23 12

العريش 23 11

رفح 23 11

رأس سدر 22 12

نخل 23 10

كاترين 21 07

الطور 26 16

طابا 23 14

شرم الشيخ 29 19

الإسكندرية 22 14

العلمين 21 13

مطروح 21 12

السلوم 20 11

سيوة 19 09

رأس غارب 28 17

الغردقة 28 18

سفاجا 29 18

مرسى علم 30 19

شلاتين 29 24

حلايب 27 23

أبو رماد 28 23

رأس حدربة 27 24

الفيوم 22 09

بني سويف 22 09

المنيا 23 08

أسيوط 26 09

سوهاج 28 12

قنا 31 14

الأقصر 26 15

أسوان 31 17

الوادي الجديد 26 08

أبو سمبل 31 19


درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 33 21

المدينة المنورة 32 17

الرياض 31 17

المنامة 26 20

أبو ظبي 29 19

الدوحة 28 19

الكويت 28 16

دمشق 20 06

بيروت 22 18

عمان 19 08

القدس 20 12

غزة 24 17

بغداد 26 16

مسقط 27 20

صنعاء 20 03

الخرطوم 36 24

طرابلس 18 11

تونس 18 08

الجزائر 16 09

الرباط 20 07

نواكشوط 30 20

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 12 03

إسطنبول 15 08

إسلام آباد 21 07

نيودلهي 24 12

جاكرتا 34 24

بكين 12 01-

كوالالمبور 32 23

طوكيو 17 07

أثينا 17 07

روما 13 08

باريس 09 02

مدريد 11 01-

برلين 09 03

لندن 08 04

مونتريال 02 07-

موسكو 05 03

نيويورك 10 03

واشنطن 07 00

أديس أبابا 23 07

الطقس حالة الطقس حالة الطقس غدا الطقس غدا الأرصاد الأرصاد الجوية الظواهر الجوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

