حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار خفيفة بهذه المناطق

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأحد طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، في حين يسود طقس معتدل في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



الظواهر الجوية غدا

عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.



حالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.



درجات الحرارة غدا

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 23 13

العاصمة الإدارية 24 12

6 أكتوبر 24 12

بنها 23 13

دمنهور 23 12

وادي النطرون 22 12

كفر الشيخ 22 13

المنصورة 23 13

الزقازيق 22 12

شبين الكوم 22 12

طنطا 22 12

دمياط 22 15

بورسعيد 23 16

الإسماعيلية 24 12

السويس 23 12

العريش 23 11

رفح 23 11

رأس سدر 22 12

نخل 23 10

كاترين 21 07

الطور 26 16

طابا 23 14

شرم الشيخ 29 19

الإسكندرية 22 14

العلمين 21 13

مطروح 21 12

السلوم 20 11

سيوة 19 09

رأس غارب 28 17

الغردقة 28 18

سفاجا 29 18

مرسى علم 30 19

شلاتين 29 24

حلايب 27 23

أبو رماد 28 23

رأس حدربة 27 24

الفيوم 22 09

بني سويف 22 09

المنيا 23 08

أسيوط 26 09

سوهاج 28 12

قنا 31 14

الأقصر 26 15

أسوان 31 17

الوادي الجديد 26 08

أبو سمبل 31 19



درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 33 21

المدينة المنورة 32 17

الرياض 31 17

المنامة 26 20

أبو ظبي 29 19

الدوحة 28 19

الكويت 28 16

دمشق 20 06

بيروت 22 18

عمان 19 08

القدس 20 12

غزة 24 17

بغداد 26 16

مسقط 27 20

صنعاء 20 03

الخرطوم 36 24

طرابلس 18 11

تونس 18 08

الجزائر 16 09

الرباط 20 07

نواكشوط 30 20

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 12 03

إسطنبول 15 08

إسلام آباد 21 07

نيودلهي 24 12

جاكرتا 34 24

بكين 12 01-

كوالالمبور 32 23

طوكيو 17 07

أثينا 17 07

روما 13 08

باريس 09 02

مدريد 11 01-

برلين 09 03

لندن 08 04

مونتريال 02 07-

موسكو 05 03

نيويورك 10 03

واشنطن 07 00

أديس أبابا 23 07