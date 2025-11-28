قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طقس الغد.. أجواء خريفية وأمطار تضرب بعض المحافظات
"الزراعة": 7.5 مليون جرعة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع
قداسة البابا تواضروس يزور دير القديسة حنّة للراهبات بالنمسا | صور
معهد تيودور بلهارس يحتفل بتخرج الدفعة الخامسة من المعهد الفني للتمريض
وزير الخارجية يلتقي مع وزير خارجية كرواتيا
أول تعليق لإدارة مدرسة قايتباي بعد إخلاء سبيل السائق في واقعة التعدي على الطالبات
برئاسة أبو العينين.. انطلاق لجان الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
نجم الزمالك: نتطلع للفوز أمام كايزر تشيفز في بلوكواني
تطورات حريق ستوديو مصر.. ماكيت خشب بديكور مسلسل محمد إمام مصدر النيران
بعد بيت جن.. عدوان إسرائيلي جديد على سوريا
12 درجة فارق.. الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس
الصحة: جامعة حلوان تشهد حملة مكثفة للتبرع بالدم
12 درجة فارق.. الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
البهى عمرو

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القليلة.

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن قيم درجات الحرارة خلال فترة الليل والنهار، تشهد الآن، انخفاضات، وأنها تعتبر حول المعدلات الطبيعية، وأن درجة الحرارة خلال فترة النهار تسجل بين الـ 25 و26 درجة.

12 درجة 

 

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى إلى أن قيم درجات الحرارة في المساء تنخفض، والبلاد تسجل في المساء تسجل 14 درجة، أي أن هناك فارق كبير في درجات الحرارة بين النهار والليل تصل لـ 12 درجة، وفارق عن الأيام الماضية.

وأوضحت أن البلاد تشهد هدوء في الرياح، وسيوة ومطروح فقط هما تشهدان رياحا، لكن باقي المحافظات لا يوجد بها رياح، لكن  المدن الجديدة تشهد جوا باردا في المساء وعلى المواطنين ارتداء الملابس المناسبة لحالة الجو.

وردت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، على سؤال " هناك انتشار لـ  بعض الأمراض التنفسية خلال هذه الأيام، وأن الكثير من الطلاب لديهم امتحانات".


وقالت إن هناك فارق في درجات الحرارة خلال اليوم الواحد، ولذلك على جميع الطلاب والمواطنين ارتداء الملابس المناسبة، لحالة الجو ومتابعة النشرات الجوية، حتى لا يصاب أحد بالبرد، وأن أفضل ملابس خلال هذه الفترة هي الملابس الشتوية الخفيفة، أن الخريفية.

الأسبوع الأول من الشهر المقبل


وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن البلاد خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل ستشهد انخفاضات في درجات الحرارة، وأنها تنصح المواطنين بارتداء الملابس المناسبة.

وأوضحت أن الجو مستقر، ولكن فارق الحرارة بين اليوم والثاني يخدع المواطنين، ولذلك على الجميع الحذر من التغيرات في الأحوال الجوية.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من شبورة مائية (اعتبارا من الساعة ٣ فجراً وحتى الساعة ٩ صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

وقالت هيئة الأرصاد إن الفرص ستكون مهيئة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحياناً على بعض المناطق من ( حلايب- شلاتين).

وهناك فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، ومن المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى اليوم الجمعة 26 درجة مئوية.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، نهارا طقس معتدل على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس معتدل في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

