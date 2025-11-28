قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: فحص 20 مليون و168 ألف مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي
وزير الخارجية: مصر ترفض أي ترتيبات تغير الواقع الديمغرافي أو الجغرافي في غزة
يونيسف: فرار 100 ألف شخص من مدينة الفاشر السودانية منذ نهاية أكتوبر
بعد تباطؤ كبير.. أبو العينين يطلق رؤية شاملة لإحياء عملية برشلونة خلال رئاسته "برلمان المتوسط"
بدون انتظار.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة
ممثل البرلمان الفلسطيني يشيد بالموقف المصري في حضور النائب أبو العينين
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط يشيد بموقف مصر ودورها في قمة شرم الشيخ
وزير الرياضة من الأقصر: شباب مصر شريك الدولة في البناء وصناعة المستقبل
نشرة المرأة المنوعات | وفاة هبة الزياد تثير الجدل حول الدايت القاسي.. أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب
أخبار التكنولوجيا | هجوم غامض يفضح أسرار هاتفك دون أن تلمس الشاشة.. كيف يسرق القراصنة رسائلك عبر واتساب وسيجنال؟
حقيقة انتقال يوسف أوباما لصفوف الاتحاد السكندري | خاص
المصري يتقدم بهدفين أمام زيسكو في الشوط الأول
أخبار العالم

وزير الخارجية يلتقي نظيره اللبناني على هامش المنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الجمعة ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥، السيد يوسف رجي وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية، وذلك على هامش أعمال المنتدى الإقليمي العاشر لوزراء خارجية الاتحاد من أجل المتوسط.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد الوزير عبد العاطي اعتزاز مصر بعمق الروابط التي تجمعها بلبنان الشقيق، وحرصها على مواصلة دعم مؤسسات الدولة اللبنانية وتعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، والبناء على الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات، بما في ذلك نتائج الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة التي عقدت في القاهرة مؤخراً.

ونوه الوزير عبد العاطي خلال اللقاء إلى زيارته الأخيرة إلى بيروت والتواصل المكثف الذي أجرته مصر مع مختلف الأطراف اللبنانية، مؤكداً أن أي جهد تبذله القاهرة ينطلق من ثوابت تقوم على دعم وحدة لبنان وسيادته واستقراره، وتعزيز قدرة مؤسساته الوطنية على مواجهة التحديات الراهنة.

كما تناول اللقاء تطورات الوضع في غزة، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن ٢٨٠٣ بشان غزة، وتمكين قوة الاستقرار الدولية من أداء مهامها، إلى جانب دفع الجهود الخاصة بالتعافي المبكر وإعادة الإعمار، باعتبار أن نجاح هذه المسارات يسهم في تعزيز الاستقرار على مستوى المنطقة ككل بما في ذلك الساحة اللبنانية.

واختتم الجانبان اللقاء بالتأكيد على مواصلة التنسيق الوثيق بين القاهرة وبيروت، والعمل المشترك للحفاظ على استقرار المنطقة ودعم القضايا العربية.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوسف رجي الجمهورية اللبنانية وزراء خارجية الاتحاد من أجل المتوسط وزارة الخارجية

