بمشاركة مصر.. نيروبي تستضيف النسخة الثانية من منتدى الكوميـسا للاستثمار

تستضيف العاصمة الكينية نيروبي يوم الثلاثاء المقبل فعاليات النسخة الثانية من منتدى الكوميـسا للاستثمار 2026، الذي يعقد تحت رعاية رئيس كينيا ويليام روتو، وتنظمه الوكالة الإقليمية للاستثمار (RIA) التابعة لمنظمة السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا- الكوميـسا، بالتعاون مع وزارة الاستثمارات والتجارة والصناعة وهيئة الاستثمار في كينيا.

ويشارك في المنتدى الذي يستمر لمدة 4 أيام أكثر من 400 من صناع السياسات والمسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والمستثمرين من 17 دولة عضوا في منظمة الكوميـسا.

كما يشارك عدد من المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية، من بينها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية - الأونكتاد ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية- اليونيدو، بجانب نخبة من المستثمرين وقادة الأعمال من الدول الأعضاء في الكوميسا، منها مصر وتونس، وعدد من بنوك التنمية وصناديق الاستثمار الخاصة، إلى جانب الأمانة العامة للكوميـسا.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي ودعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر داخل الدول الأعضاء في دول منظمة الكوميـسا، إلى جانب تسريع تحرير التجارة وتحسين بيئة الاستثمار بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في شرق وجنوب إفريقيا.

وتتناول جلسات المنتدى عددا من الموضوعات الاسترتيجية منها، تطورات تحرير التجارة والاستثمار في افريقيا، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز تنسيق السياسات وحوكمة الاستثمار في إطار أجندة التكامل الإقليمي لدول الكوميـسا، كما سيبحث المنتدى سبل جذب الاستثمارات إلى سلاسل القيمة الإقليمية، بهدف رفع نسبة الصادرات الصناعية البينية داخل دول كوميـسا إلى 25% بحلول عام 2026، وتعزيز وصول الشركات إلى الأسواق في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA).

كما سيناقش المنتدى تعزيز دور اتفاقية منطقة الاستثمار المشتركة لدول الكوميـسا (CCIA) كإطار إقليمي موحد لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير تنفيذ المشاريع العابرة للحدود.

وقالت هبة سلامة، الرئيس التنفيذي للوكالة الإقليمية للاستثمار RIA التابعة للكوميـسا، إن المنتدى يأتي في لحظة حاسمة للمنطقة، حيث تنتقل منظمة الكوميـسا من كونها جزءًا من الإطار الاستثماري الأوسع لقارة إفريقيا إلى وجهة استثمارية قائمة بذاتها، حيث تعد منطقة دول الكوميـسا أكبر تكتل اقتصادي إقليمي في إفريقيا، حيث تضم 21 دولة عضوًا بإجمالي عدد سكان يتجاوز 700 مليون نسمة، وناتج محلي إجمالي يتجاوز تريليون دولار وتتميز بإمكانيات طبيعية وبشرية ضخمة تؤهلها لقيادة الإستثمار في القارة.

وأكدت أن الهدف من المنتدى هو توجيه رسالة واضحة مفادها أن المنطقة منفتحة للأعمال وجاهزة لاستقبال الاستثمارات التي تدعم النمو الصناعي، وتوسع القطاعات الإنتاجية، وتخلق فرصًا حقيقية لشعوبها.

وأوضحت أن المنتدى يهدف لتحقيق نتائج عملية من خلال ربط صناع القرار والمستثمرين وقادة الأعمال من خلال هدف مشترك يقوم على تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية، وتعميق الشراكات العابرة للحدود، وخلق مناخ استثماري أكثر تنافسية.

وأشارت إلى أن الأولوية لا تقتصر فقط على جذب المزيد من رؤوس الأموال، بل تمتد إلى توجيه الاستثمارات نحو القطاعات القادرة على خلق فرص عمل، وتعزيز القدرة على الصمود، وتحويل الإمكانات الاقتصادية للمنطقة إلى نتائج ملموسة.

تأسست منظمة الكوميسا في عام 1994، بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء من خلال تحرير التجارة، وتسهيل حركة السلع والخدمات، وجذب الاستثمارات، ومنذ تأسيسها، عملت الكوميسا على تطوير إطار مؤسسي متكامل يدعم التعاون الاقتصادي، بما في ذلك إنشاء منطقة تجارة حرة، وتركز على تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها، تحرير التجارة وإزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية، تعزيز الاستثمار الإقليمي والدولي، تطوير البنية التحتية لدعم التجارة، تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، رفع القدرة التنافسية للاقتصادات الإفريقية.

ويبلغ إجمالي الناتج المحلي لدول الكوميسا الـ 21 مجتمعة أكثر من 1 تريليون دولار ، ما يجعلها واحدة من أكبر الكتل الاقتصادية في إفريقيا من حيث الحجم الاقتصادي والإمكانات الاستثمارية، وتضم في عضويتها كل من مصر، السودان، إريتريا، جيبوتي، إثيوبيا، كينيا، أوغندا، رواندا، بوروندي، زمبابوي، زامبيا، مالاوي، تنزانيا، ليسوتو، إسواتيني، الكونغو الديمقراطية، سيشل، جزر القمر، موزمبيق، مدغشقر، وليبيا.

