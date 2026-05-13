الدولار يقترب من أعلى مستوى له في أسبو تزامنا مع تعثر محادثات السلام

حافظ الدولار الأمريكي، على تداولاته قرب أعلى مستوى له في أسبوع خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مدعوما بتراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين في أعقاب صدور بيانات تضخم أمريكية فاقت التوقعات، مما دفع عوائد سندات الخزانة إلى الصعود، بالتزامن مع بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة نتيجة تجدد حالة عدم اليقين الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط بعد تعثر محادثات السلام بين واشنطن وطهران.

واستقر مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية - عند مستوى 98.325 نقطة، ليظل قريبا من أقوى مستوياته المسجلة خلال أسبوع.

وعلى صعيد التداولات، سجلت العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) 1.1735 دولار، فيما جرى تداول الجنيه الإسترليني عند 1.3533 دولار، بنسبة انخفاض بلغت نحو 0.05% لكل منهما أمام العملة الأمريكية.

كما تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.1% ليصل إلى 0.72335 دولار، وانخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.2% إلى 0.5939 دولار.

وأوضح خبراء أسواق الصرف، أن تراجع أسواق الأسهم وارتفاع عوائد السندات عقب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين شكلا دعما مؤقتا للدولار، وسط حالة من الحذر تسيطر على الأسواق العالمية.

وكان مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة قد ارتفع بنسبة 3.8% خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في أبريل الماضي، وهي أكبر زيادة سنوية منذ مايو 2023؛ متأثراً بصدمة أسعار الطاقة والنفط الناجمة عن التوترات العسكرية الراهنة.

وفي سوق السندات، ظلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين وعشرة أعوام قرب أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع، حيث سجلت 3.9896% و4.4629% على التوالي، مما عكس تقليص الأسواق لاحتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) خلال العام الجاري.

أما في سوق الطاقة، فقد استقرت أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، حيث جرى تداول خام برنت قرب مستوى 107 دولارات للبرميل، وسط تضاؤل الآمال بشأن التوصل إلى تهدئة وشيكة في الشرق الأوسط، وفي ظل ترقب للتحركات الدبلوماسية الدولية المقررة وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وعن العملات الآسيوية، استقر الين الياباني عند 157.715 ين للدولار، وسط تكهنات بقيام السلطات اليابانية بـ "فحص الأسعار" تمهيداً لتدخل محتمل لدعم العملة المحلية، فيما جرى تداول اليوان الصيني قرب مستوى 6.79 يوان للدولار، وهو أقوى مستوى له منذ فبراير 2023.