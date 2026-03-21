الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

ثانى أيام العيد.. اختلافات طفيفة في أسعار الدواجن والبيض بالأسواق

ولاء عبد الكريم

سجلت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم السبت21-3-2026 حالة من الاستقرار النسبي مع بعض التحركات الطفيفة في بعض الأصناف، في ظل توازن بين العرض والطلب وحركة التوريدات من مناطق الإنتاج المختلفة.


أسعار الدواجن بأنواعها (لكيلو):
الدواجن البيضاء: من 106 إلى 112 جنيهًا
الدواجن البلدية: من 125 إلى 135 جنيهًا
والوراك : من 95 إلى 105 جنيهات
الأجنحة: من 75 إلى 85 جنيهًا
الكبد والقوانص: من 60 إلى 70 جنيهًا
البط: من 180 إلى 220 جنيهًا
الأوز: من 200 إلى 250 جنيهًا
البط البلدي (أسعار متغيرة حسب السوق): من 230 إلى 280 جنيهًا


أسعار البيض (الكرتونة):
البيض الأبيض التجاري: من 140 إلى 150 جنيهًا
البيض البلدي: من 155 إلى 165 جنيهًا
البيض الأحمر: من 145 إلى 155 جنيهًا
البيض الأبيض : من 150 إلى 160 جنيهًا
 

ويشير المتعاملون في الأسواق إلى أن أسعار البيض تشهد تباينًا طفيفًا بين النوع التجاري والبلدي، بينما تبقى أسعار أنواع الطيور الأخرى مستقرة نسبيًا مع اختلافات بسيطة بحسب جودة المنتج وموقع البيع وحركة التوريدات.
ويقول خبراء السوق إن هذا المستوى من الأسعار يعكس حالة من التوازن النسبي في السوق الغذائي المصري، حيث تتأثر الأسعار بعوامل مثل تكاليف النقل وتوافر الأعلاف ومواسم الإنتاج في المحافظات المختلفة.
ويتوقع المتعاملون أن تظل أسعار الدواجن والبيض وأنواع الطيور في نطاقات مماثلة خلال الأيام المقبلة مع استمرار تدفق الإنتاج المحلي، مع مراقبة أي تغييرات في حركة العرض والطلب قد تؤثر على الأسعار لاحقًا.

لوك ناعم.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار في أحدث ظهور

زوجة ماجد المصري

