ثانى أيام العيد.. اختلافات طفيفة في أسعار الدواجن والبيض بالأسواق

سجلت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم السبت21-3-2026 حالة من الاستقرار النسبي مع بعض التحركات الطفيفة في بعض الأصناف، في ظل توازن بين العرض والطلب وحركة التوريدات من مناطق الإنتاج المختلفة.



أسعار الدواجن بأنواعها (لكيلو):

الدواجن البيضاء: من 106 إلى 112 جنيهًا

الدواجن البلدية: من 125 إلى 135 جنيهًا

والوراك : من 95 إلى 105 جنيهات

الأجنحة: من 75 إلى 85 جنيهًا

الكبد والقوانص: من 60 إلى 70 جنيهًا

البط: من 180 إلى 220 جنيهًا

الأوز: من 200 إلى 250 جنيهًا

البط البلدي (أسعار متغيرة حسب السوق): من 230 إلى 280 جنيهًا



أسعار البيض (الكرتونة):

البيض الأبيض التجاري: من 140 إلى 150 جنيهًا

البيض البلدي: من 155 إلى 165 جنيهًا

البيض الأحمر: من 145 إلى 155 جنيهًا

البيض الأبيض : من 150 إلى 160 جنيهًا



ويشير المتعاملون في الأسواق إلى أن أسعار البيض تشهد تباينًا طفيفًا بين النوع التجاري والبلدي، بينما تبقى أسعار أنواع الطيور الأخرى مستقرة نسبيًا مع اختلافات بسيطة بحسب جودة المنتج وموقع البيع وحركة التوريدات.

ويقول خبراء السوق إن هذا المستوى من الأسعار يعكس حالة من التوازن النسبي في السوق الغذائي المصري، حيث تتأثر الأسعار بعوامل مثل تكاليف النقل وتوافر الأعلاف ومواسم الإنتاج في المحافظات المختلفة.

ويتوقع المتعاملون أن تظل أسعار الدواجن والبيض وأنواع الطيور في نطاقات مماثلة خلال الأيام المقبلة مع استمرار تدفق الإنتاج المحلي، مع مراقبة أي تغييرات في حركة العرض والطلب قد تؤثر على الأسعار لاحقًا.