جوارديولا يهاجم قرارات الكاف: صدمة وغموض خلف الكواليس
سمية الخشاب تهنئ متابعيها بحلول عيد الفطر المبارك
أول أيام العيد| توافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات بكفر الشيخ.. صور
المنتج أحمد السبكي: بدون أسباب تم سحب الفيلم من دور العرض
بالإنفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة
في أول أيام عيد الفطر .. الذهب يرتفع 159 جنيهًا في تعاملات اليوم
صابرين تهنئ متابعيها بحلول عيد الفطر المبارك.. شاهد
تعرف علي موعد ومكان شقيق خالد مرتجي.. تفاصيل
تزامنا مع أول أيام عيد الفطر.. تعامد الشمس على معابد الكرنك في ظاهرة فلكية مبهرة بالأقصر
أول تعليق من جوارديولا بشأن مواجهة أرسنال بنهائي كأس الرابطة
ادعوا له بالرحمة.. وفاة عم حسام غالي لاعب الأهلي السابق بكفر الشيخ
إنذار خطير .. حرب إيران تهدد ثلثي الاقتصاد الأمريكي بالشلل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 200 جنيه اليوم الجمعة

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 20 مارس 2026 ارتفاعًا ملحوظًا في محلات الصاغة، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 7,150 جنيهًا للبيع، بزيادة تقدر بنحو 200 جنيه، وسط متابعة مستمرة لحركة السوق في القاهرة وباقي المحافظات.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليسجل 57,200 جنيه للبيع، في ظل تحركات ملحوظة بأسعار المعدن الأصفر محليًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24: 8,170 جنيه للبيع – 8,090 جنيهًا للشراء

عيار 21: 7,150 جنيهًا للبيع – 7,080 جنيهًا للشراء

عيار 18: 6,130 جنيهًا للبيع – 6,070 جنيهًا للشراء

عيار 14: 4,765 جنيهًا للبيع – 4,720 جنيهًا للشراء

الجنيه الذهب: 57,200 جنيه للبيع – 56,640 جنيهًا للشراء

الأونصة بالجنيه: 254,160 جنيهًا للبيع – 251,670 جنيهًا للشراء

الأونصة بالدولار: 4,691.97 دولار

سعر الذهب اليوم الجمعة

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 8,170 جنيهًا للبيع و8,090 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 7,150 جنيهًا للبيع و7,080 جنيهًا للشراء، وهو العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 6,130 جنيهًا للبيع و6,070 جنيهًا للشراء، في حين سجل عيار 14 نحو 4,765 جنيهًا للبيع و4,720 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 57,200 جنيه للبيع و56,640 جنيهًا للشراء، بينما بلغت الأونصة في السوق المحلية نحو 254,160 جنيهًا للبيع و251,670 جنيهًا للشراء، في حين سجلت الأونصة عالميًا نحو 4,691.97 دولار.

وبلغ ما يُعرف بـ"دولار الصاغة" نحو 54.17 جنيهًا، مقارنة بنحو 52.39 جنيهًا في البنوك، فيما سجل نصاب الزكاة وفق سعر الذهب عيار 24 (ما يعادل 85 جرامًا) نحو 694,450 جنيهًا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الفيديو

فحص فيديو إلقاء أكياس مياه على المصلين في مسجد الصديق بشيراتون

وننسي اللي كان

بعد تأخر عرضها.. موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل وننسى اللي كان

المتهمين

بيرموا مياه على المصلين بعد صلاة العيد .. القبض على أصحاب فيديو المثير

استمرار حالة عدم الاستقرار

منخفض "العيد" يضرب بقوة.. عواصف وسيول تجتاح المحافظات

احمد حمدي

تطورات جديدة بشأن هروب أحمد حمدي من الزمالك والتوقيع لنادي آخر

ميعاد صلاة العيد - تكبيرات العيد - كيفية صلاة عيد الفطر

ميعاد صلاة العيد .. كيفية صلاة عيد الفطر وصيغة التكبيرات.. اعرف موعدها في 33 مدينة

صلاة عيد الفطر

كيفية أدائها وصيغة التكبيرات.. موعد صلاة عيد الفطر 2026 في جميع محافظات مصر

كيفية صلاة عيد الفطر - ميعاد صلاة عيد الفطر

كيفية صلاة عيد الفطر .. وعدد تكبيرات العيد وميعاد الصلاة في المحافظات

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

نائبة: كلمة الرئيس السيسي بالعاصمة الجديدة تعكس رؤية واضحة لمواصلة التنمية

الرئيس السيسي

برلماني: زيارة الرئيس السيسي للخليج تبرز ثقل مصر في إعادة ضبط المشهد الإقليمي

مجلس النواب

برلماني: وحدة الشعب ودعم القيادة أساس حماية مصر

بالصور

بالورود والبالونات..أهالي الشرقية يؤدون صلاة عيد الفطر في أجواء من البهجة بقرية أبو نجاح

صلاة العيد
صلاة العيد
صلاة العيد

فيديو

هرم علي المريخ

هرم غامض على المريخ.. لغز علمي يحيّر العلماء بين الحقيقة والتكهنات

أعراض تناول الفسيخ

الفسيخ أساس العيد.. ولكن احذر أعراض التسمم وطرق الوقاية منه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

المزيد