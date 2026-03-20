ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 200 جنيه اليوم الجمعة

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 20 مارس 2026 ارتفاعًا ملحوظًا في محلات الصاغة، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 7,150 جنيهًا للبيع، بزيادة تقدر بنحو 200 جنيه، وسط متابعة مستمرة لحركة السوق في القاهرة وباقي المحافظات.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليسجل 57,200 جنيه للبيع، في ظل تحركات ملحوظة بأسعار المعدن الأصفر محليًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24: 8,170 جنيه للبيع – 8,090 جنيهًا للشراء

عيار 21: 7,150 جنيهًا للبيع – 7,080 جنيهًا للشراء

عيار 18: 6,130 جنيهًا للبيع – 6,070 جنيهًا للشراء

عيار 14: 4,765 جنيهًا للبيع – 4,720 جنيهًا للشراء

الجنيه الذهب: 57,200 جنيه للبيع – 56,640 جنيهًا للشراء

الأونصة بالجنيه: 254,160 جنيهًا للبيع – 251,670 جنيهًا للشراء

الأونصة بالدولار: 4,691.97 دولار

وبلغ ما يُعرف بـ"دولار الصاغة" نحو 54.17 جنيهًا، مقارنة بنحو 52.39 جنيهًا في البنوك، فيما سجل نصاب الزكاة وفق سعر الذهب عيار 24 (ما يعادل 85 جرامًا) نحو 694,450 جنيهًا.