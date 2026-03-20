أسعار الذهب أول يوم عيد الفطر.. الحق بيع

تشهد أسعار الذهب اليوم الجمعة أول أيام عيد الفطر 2026، اهتماما واسعا من قبل المواطنين الراغبون في شراء الذهب، خاصة مع تسجيل الذهب أدنى مستوياته خلال 6 أسابيع، ليستمر في التراجع للجلسة السابعة على التوالي، وسط ترقب من الراغبين في الشراء والمستثمرين على حد سواء.

أسعار الذهب أول يوم عيد الفطر

عيار 24:

سعر البيع 8,185 جنيه، وسعر الشراء 8,070 جنيه

عيار 21:

سعر البيع 7,160 جنيه، وسعر الشراء 7,060 جنيه

عيار 18:

سعر البيع 6,135 جنيه، وسعر الشراء 6,050 جنيه

عيار 14:

سعر البيع 4,775 جنيه، وسعر الشراء 4,705 جنيه

الجنيه الذهب:

سعر البيع 57,280 جنيه، وسعر الشراء 56,480 جنيه

الأونصة بالجنيه:

سعر البيع 254,515 جنيه، وسعر الشراء 250,960 جنيه

الأونصة بالدولار:

4,651.81 دولار

سعر مصنعية الذهب في مصر

تختلف قيمة المصنعية من محل لاخر، حيث يتراوح متوسطها ما بين 150 و300 جنيه للقطعة، وفقا لنوع المشغولات والعيار، إلى جانب سياسة كل تاجر داخل سوق الصاغة.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتحدد حركة أسعار الذهب بناء على عدة عوامل رئيسية، في مقدمتها آليات العرض والطلب، حيث يؤدي ارتفاع الطلب مع محدودية المعروض إلى زيادة الأسعار، بينما يسهم تراجع الطلب أو زيادة الإنتاج في انخفاضها.

كما تلعب أسعار الفائدة دورا محوريا في تحديد اتجاهات الذهب، إذ يدفع خفضها المستثمرين نحو المعدن النفيس باعتباره ملاذا آمنا، ما يعزز من ارتفاع أسعاره عالميا.

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب منذ اندلاع الحرب على إيران بنسبة 13.8%، حيث كسر المعدن النفيس المستوى النفسي 5000 دولار للأونصة، قبل أن يواصل الهبوط مخترقا مستوى 4600 دولار، في ظل زخم بيعي قوي يسيطر على الأسواق.

تأثير قرار الفيدرالي على الأسواق العالمية

أوضح لطفي المنيب أن قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة انعكس بشكل مباشر وسريع على تحركات الذهب، حيث تفاعلت الأسواق مع القرار منذ الساعات الأولى للتداول.

وأشار إلى أن أسعار الذهب عالميا سجلت تراجعا ملحوظا، إذ بدأت التعاملات عند نحو 4868 دولارا للأوقية قبل أن تنخفض تدريجيا، في ظل تراجع جاذبية الذهب مقابل الأدوات المالية الأخرى التي توفر عائدا ثابتا.