انخفاض سعر الذهب الآن في مصر

تشهد أسعار الذهب في مصر ، حالة من الاهتمام المتزايد من قبل المواطنين، سواء من الراغبين في شراء المشغولات الذهبية أو المستثمرين الباحثين عن وسيلة آمنة للحفاظ على قيمة أموالهم، حيث يعد الذهب من أبرز أدوات الادخار والاستثمار طويل الأجل، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.

أسعار الذهب الان في مصر

أسعار الذهب الان في مصر

يحرص الكثير من المتابعين على متابعة تحركات أسعار المعدن الأصفر بمختلف أعيرته، إلى جانب السبائك والجنيه الذهب والأوقية، وذلك لتحديد أفضل توقيت للبيع أو الشراء.

وجاءت أسعار الذهب اليوم على النحو التالي:

العيار – سعر البيع – سعر الشراء

عيار 24: 8375 جنيه – 8295 جنيه

عيار 21: 7330 جنيه – 7260 جنيه

عيار 18: 6285 جنيه – 6225 جنيه

عيار 14: 4885 جنيه – 4840 جنيه

الجنيه الذهب: 58640 جنيه – 58080 جنيه

الأونصة بالجنيه: 260560 جنيه – 258070 جنيه

الأونصة بالدولار: 5006.51 دولار

أسعار الذهب الان في مصر



أسعار الذهب امس في مصر

عيار 24: سعر البيع 8,400 جنيه، سعر الشراء 8,345 جنيه.

عيار 21: سعر البيع 7,350 جنيه، سعر الشراء 7,300 جنيه.

عيار 18: سعر البيع 6,300 جنيه، سعر الشراء 6,255 جنيه.

عيار 14: سعر البيع 4,900 جنيه، سعر الشراء 4,865 جنيه.

الجنيه الذهب: سعر البيع 58,800 جنيه، سعر الشراء 58,400 جنيه.

الأونصة بالجنيه: سعر البيع 261,270 جنيه، سعر الشراء 259,490 جنيه.

الأونصة بالدولار: 5,025.13 دولار.

أسعار الذهب اول أمس في مصر

العيار سعر البيع سعر الشراء

عيار 24 8,470 جنيه 8,390 جنيه

عيار 21 7,410 جنيه 7,340 جنيه

عيار 18 6,350 جنيه 6,290 جنيه

عيار 14 4,940 جنيه 4,895 جنيه

الجنيه الذهب 59,280 جنيه 58,720 جنيه

الأونصة بالجنيه 263,400 جنيه 260,915 جنيه

الأونصة بالدولار 5,019.58 دولار.

أسعار الذهب الان في مصر

سعر مصنعية الذهب في مصر

تختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل إلى آخر، حيث يتراوح متوسط قيمة المصنعية والدمغة في محال الصاغة بين 150 و300 جنيه للقطعة، وفقا لنوع المشغولات والعيار، إضافة إلى سياسة كل تاجر.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل رئيسية، أبرزها حجم العرض والطلب، حيث يؤدي ارتفاع الطلب مع محدودية المعروض إلى زيادة الأسعار، بينما يتسبب تراجع الطلب أو زيادة الإنتاج في انخفاضها.

كما تلعب أسعار الفائدة دورا مؤثرا، إذ يؤدي خفضها غالبا إلى زيادة إقبال المستثمرين على الذهب باعتباره ملاذا آمنا، ما يدعم ارتفاع قيمته في الأسواق العالمية.