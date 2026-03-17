الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

انخفاض سعر الذهب الآن في مصر

سعر الذهب في مصر
محمد غالي

تشهد أسعار الذهب في مصر ، حالة من الاهتمام المتزايد من قبل المواطنين، سواء من الراغبين في شراء المشغولات الذهبية أو المستثمرين الباحثين عن وسيلة آمنة للحفاظ على قيمة أموالهم، حيث يعد الذهب من أبرز أدوات الادخار والاستثمار طويل الأجل، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.

أسعار الذهب الان في مصر

يحرص الكثير من المتابعين على متابعة تحركات أسعار المعدن الأصفر بمختلف أعيرته، إلى جانب السبائك والجنيه الذهب والأوقية، وذلك لتحديد أفضل توقيت للبيع أو الشراء.

وجاءت أسعار الذهب اليوم على النحو التالي:

العيار – سعر البيع – سعر الشراء
عيار 24: 8375 جنيه – 8295 جنيه
عيار 21: 7330 جنيه – 7260 جنيه
عيار 18: 6285 جنيه – 6225 جنيه
عيار 14: 4885 جنيه – 4840 جنيه
الجنيه الذهب: 58640 جنيه – 58080 جنيه
الأونصة بالجنيه: 260560 جنيه – 258070 جنيه
الأونصة بالدولار: 5006.51 دولار

أسعار الذهب امس في مصر

عيار 24: سعر البيع 8,400 جنيه، سعر الشراء 8,345 جنيه.

عيار 21: سعر البيع 7,350 جنيه، سعر الشراء 7,300 جنيه.

عيار 18: سعر البيع 6,300 جنيه، سعر الشراء 6,255 جنيه.

عيار 14: سعر البيع 4,900 جنيه، سعر الشراء 4,865 جنيه.

الجنيه الذهب: سعر البيع 58,800 جنيه، سعر الشراء 58,400 جنيه.

الأونصة بالجنيه: سعر البيع 261,270 جنيه، سعر الشراء 259,490 جنيه.

الأونصة بالدولار: 5,025.13 دولار.

أسعار الذهب اول أمس في مصر

العيار  سعر البيع  سعر الشراء
عيار 24  8,470 جنيه  8,390 جنيه
عيار 21  7,410 جنيه  7,340 جنيه
عيار 18  6,350 جنيه  6,290 جنيه
عيار 14  4,940 جنيه  4,895 جنيه
الجنيه الذهب  59,280 جنيه  58,720 جنيه
الأونصة بالجنيه  263,400 جنيه  260,915 جنيه
الأونصة بالدولار  5,019.58 دولار.

سعر  مصنعية الذهب  في مصر

تختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل إلى آخر، حيث يتراوح متوسط قيمة المصنعية والدمغة في محال الصاغة بين 150 و300 جنيه للقطعة، وفقا لنوع المشغولات والعيار، إضافة إلى سياسة كل تاجر.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل رئيسية، أبرزها حجم العرض والطلب، حيث يؤدي ارتفاع الطلب مع محدودية المعروض إلى زيادة الأسعار، بينما يتسبب تراجع الطلب أو زيادة الإنتاج في انخفاضها.

كما تلعب أسعار الفائدة دورا مؤثرا، إذ يؤدي خفضها غالبا إلى زيادة إقبال المستثمرين على الذهب باعتباره ملاذا آمنا، ما يدعم ارتفاع قيمته في الأسواق العالمية.

زيادة كبرى في الأجور وتوقعات برفع الحد الأدنى لـ10 آلاف جنيه.. إعلان حكومى خلال ساعات

زيادة كبرى في الأجور وتوقعات الحد الأدنى 10 آلاف جنيه.. الحكومة تعلن التفاصيل خلال ساعات

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 27 رمضان؟ 8 علامات تؤكد وقوعها في الليلة المباركة

الأرصاد

هدوء يسبق العاصفة.. تحذيرات من تقلبات حادة في الطقس في هذا الموعد

ليلة القدر

أفضل سورة تقرأ في ليلة القدر 2026 .. رددها الآن تفتح لك كنوز الدنيا والآخرة

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 17-3-2026

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر .. هل ظهر شيء منها في السابع والعشرين من رمضان

سعر الذهب اليوم

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 17 مارس

المتهم

قالتله مواعيد العمل انتهت.. القبض على المتهم بالتعدي على موظفة شركة اتصالات شهيرة

نهال القاضي

وفاة نهال القاضي.. معلومات لا تعرفها عنها

سيد درويش

في ذكراه.. قصة زواج سيد رويش وتلحين النشيد الوطني

صلاح منصور

فى ذكراه.. اللحظات الأخيرة فى حياة صلاح منصور

وزير الدفاع: حريصون على تطوير القوات الجوية وتعزيز قدراتها القتالية

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي مقاتلي القوات الجوية

نصائح تقلل من أضرار تناول الفسيخ والرنجة فى العيد

نصائح تقلل من أضرار تناول الفسيخ ..

ياسمين عز بقفطان بنفسجى فى أواخر أيام رمضان

ياسمين عز بقفطان بنفسجى فى أواخر أيام رمضان

معركة السيارات تشتعل.. صناعة أمريكا تضغط على ترامب لإغلاق الباب أمام الصين

الولايات المتحدة والصين

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي مقاتلي القوات الجوية

وزير الدفاع: حريصون على تطوير القوات الجوية وتعزيز قدراتها القتالية

صورة من الفيديو

70 مليون مشاهدة لفيديو نتنياهو في مقهى بالقدس | نفي للشائعة أم مشهد مصنوع بالذكاء الاصطناعي؟ خبير يجيب

المزيد

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صحاب الأرض… حين تتحول الدراما إلى شهادة على التاريخ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: حين يشتعل النفط.. يرتجف العالم

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حرب الممرات البحرية تشعل سباق السيطرة حول أفريقيا

الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

المزيد