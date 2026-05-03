قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرّف على موعد بدء امتحانات الثانوية العامة
ترامب: حصار موانئ إيران ودود للغاية
أخيرا.. انخفاض في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق
انخفاض حاد في الحرارة وأمطار تصل لحد السيول.. الأرصاد تحذر من "تقلبات جوية" تضرب البلاد
الطماطم آمنة ولا مشكلات بالبطيخ.. وزارة الزراعة تحسم الجدل
سقوط شاشة عرض أثناء حفل رياض الأطفال بمدرسة بالجيزة وإصابة طالبين
هل يجوز رفع اليدين للدعاء في خطبة الجمعة؟.. اعرف رأي الفقهاء
انخفاض كبير في درجات الحرارة وأمطار ورياح .. حالة الطقس اليوم الأحد 3 مايو 2026
تشكيل ريال مدريد المُتوقع أمام إسبانيول اليوم في الدوري الإسباني
مواقيت الصلاة اليوم الأحد 3 مايو 2026 في القاهرة ومدن ومحافظات مصر
التعليم تطالب المديريات بإحصاء رسمي بأعداد الحاصلين على “دراسات عليا” بالمدارس والإدارات
لا للتلوث ولا للعبث | عقوبات رادعة لإنقاذ البحيرات المصرية .. 5 محظورات وفقًا للقانون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مدحت العدل يكشف لـ «صدى البلد» تفاصيل الجزء الثاني من فيلم «مافيا» والتحديات القادمة |فيديو

مدحت العدل
مدحت العدل
أوركيد سامي

كشف الكاتب والمنتج مدحت العدل عن تفاصيل جديدة تتعلق بالجزء الثاني من فيلم "مافيا"، مؤكدًا أن المشروع لا يزال في مرحلة التحضيرات الأولى، ولم يتم الانتهاء من كتابة السيناريو بشكل كامل حتى الآن، تمهيدًا لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة.

وفي لقاء خاص مع موقع "صدى البلد"، أوضح العدل أن فكرة الفيلم تعود إليه، مشيرًا إلى أن العمل يتم تطويره حاليًا على مستوى السيناريو من خلال فريق كتابة يقوده السيناريست شريف عرفة، بالتعاون مع ورشة متخصصة، في محاولة لتقديم جزء ثانٍ يليق بنجاح الجزء الأول ويواكب تطورات صناعة السينما.

وأشار إلى أن العمل على السيناريو لم يُستكمل بعد، وهو ما يعني أن انطلاق التصوير لم يتم تحديد موعده حتى الآن، مؤكدًا أن فريق العمل يحرص على الخروج بنص قوي ومختلف قبل الانتقال إلى مراحل التنفيذ.

ويُعد فيلم "مافيا" من الأعمال التي حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا عند عرضه، وهو ما يضع الجزء الثاني أمام تحدٍ كبير لتقديم تجربة سينمائية مميزة تحافظ على مكانة العمل في ذاكرة الجمهور.

وتأتي هذه التصريحات لتثير حماس الجمهور، خاصة مع تزايد الاهتمام بإعادة تقديم الأعمال الناجحة في أجزاء جديدة، وسط توقعات بأن يشهد "مافيا 2" مشاركة مجموعة من النجوم، إلى جانب عناصر جديدة تضيف للعمل أبعادًا مختلفة.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تفاصيل أكثر خلال الفترة المقبلة، عقب الانتهاء من كتابة السيناريو، والاستقرار على فريق العمل النهائي، تمهيدًا لبدء التصوير ودخول الفيلم مرحلة التنفيذ الفعلي.

شاهد الفيديو:


https://youtube.com/shorts/zzrD82yOO8A?si=bl3y1qQM49GWGqii

مدحت العدل اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

هل غدًا إجازة رسمية بسبب سوء الأحوال الجوية؟.. اعرف الحقيقة

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي تعطيل الدراسة بالمدارس غداً بقرار مركزي من الوزير لسوء الطقس

الأرصاد الجوية

الأرصاد الجوية : طقس الـ 5 أيام المقبلة أمطار ورياح وانخفاض في الحرارة

رواتب

بعد قرار التبكير .. موعد صرف مرتبات مايو 2026 قبل عيد الأضحى

ضياء العوضي

إخلاء سبيل محامي الدكتور ضياء العوضي لاتهامه بالإدلاء بتصريحات بشأن وفاة موكله

رياح

عودة الشتوية .. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأيام المقبلة

أحمد حسن

أحمد حسن يكشف حقيقة مشاركة 3 أندية مصرية في دوري أبطال إفريقيا

سكن لكل المصريين

زيادة طفيفة في الأسعار .. تفاصيل كراسة الشروط لحجز شقة في سكن لكل المصريين

ترشيحاتنا

أسعار اللحوم

البتلو بـ495 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم السبت 2 مايو 2026 في الأسواق

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقة بث مباشر

موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم والقنوات الناقلة

مواقيت الصلاة اليوم 1 مايو 2026 فى القاهرة وعدد من المحافظات

مواقيت الصلاة اليوم 1 مايو 2026 فى القاهرة وعدد من المحافظات

بالصور

بدون مواد حافظة.. طريقة زبدة الفول السوداني

بدون مواد حافظة.. طريقة زبدة الفول السودانى
بدون مواد حافظة.. طريقة زبدة الفول السودانى
بدون مواد حافظة.. طريقة زبدة الفول السودانى

إصابة 3 عمال إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مزرعة بالوادي الجديد

اسعاف ارشيفيه
اسعاف ارشيفيه
اسعاف ارشيفيه

درة تبهر متابعيها بظهورها اللافت

درة
درة
درة

بدلة غير تقليدية .. روجينا تتألق بلوك مختلف

روجينا
روجينا
روجينا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد