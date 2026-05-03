مدحت العدل يكشف لـ «صدى البلد» تفاصيل الجزء الثاني من فيلم «مافيا» والتحديات القادمة |فيديو

كشف الكاتب والمنتج مدحت العدل عن تفاصيل جديدة تتعلق بالجزء الثاني من فيلم "مافيا"، مؤكدًا أن المشروع لا يزال في مرحلة التحضيرات الأولى، ولم يتم الانتهاء من كتابة السيناريو بشكل كامل حتى الآن، تمهيدًا لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة.

وفي لقاء خاص مع موقع "صدى البلد"، أوضح العدل أن فكرة الفيلم تعود إليه، مشيرًا إلى أن العمل يتم تطويره حاليًا على مستوى السيناريو من خلال فريق كتابة يقوده السيناريست شريف عرفة، بالتعاون مع ورشة متخصصة، في محاولة لتقديم جزء ثانٍ يليق بنجاح الجزء الأول ويواكب تطورات صناعة السينما.

وأشار إلى أن العمل على السيناريو لم يُستكمل بعد، وهو ما يعني أن انطلاق التصوير لم يتم تحديد موعده حتى الآن، مؤكدًا أن فريق العمل يحرص على الخروج بنص قوي ومختلف قبل الانتقال إلى مراحل التنفيذ.

ويُعد فيلم "مافيا" من الأعمال التي حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا عند عرضه، وهو ما يضع الجزء الثاني أمام تحدٍ كبير لتقديم تجربة سينمائية مميزة تحافظ على مكانة العمل في ذاكرة الجمهور.

وتأتي هذه التصريحات لتثير حماس الجمهور، خاصة مع تزايد الاهتمام بإعادة تقديم الأعمال الناجحة في أجزاء جديدة، وسط توقعات بأن يشهد "مافيا 2" مشاركة مجموعة من النجوم، إلى جانب عناصر جديدة تضيف للعمل أبعادًا مختلفة.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تفاصيل أكثر خلال الفترة المقبلة، عقب الانتهاء من كتابة السيناريو، والاستقرار على فريق العمل النهائي، تمهيدًا لبدء التصوير ودخول الفيلم مرحلة التنفيذ الفعلي.

