مواقيت الصلاة اليوم الأحد 3 مايو 2026 في القاهرة ومدن ومحافظات مصر

خالد يوسف

يبحث المسلمون في القاهرة والمحافظات عن مواقيت الصلاة، حرصًا منهم على أداء الفريضة في أوقاتها الصحيحة، حيث أعلنتِ الهيئة العامة للمساحة عن مواقيت الصلاة في مصر اليوم السبت 2 مايو 2026، في القاهرة وعدد من المحافظات، والتي تشمل صلوات: الفجر، الظهر، العصر، المغرب، والعشاء، مع مراعاة فروق التوقيت بين المدن المختلفة.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

صلاة الفجر اليوم بمحافظة القاهرة: 4:35 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمحافظة القاهرة: 12:52 ظهرًا.

صلاة العصر اليوم بمحافظة القاهرة: 4:29 عصرًا.

صلاة المغرب اليوم بمحافظة القاهرة: 7:34 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمحافظة القاهرة: 8:59 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

تقام صلاة الفجر اليوم بمحافظة الإسكندرية: 4:37 صباحًا.

تقام صلاة الظهر اليوم بمحافظة الإسكندرية: 12:57 ظهرًا.

تقام صلاة العصر اليوم بمحافظة الإسكندرية: 4:36 عصرًا.

تقام صلاة المغرب اليوم بمحافظة الإسكندرية: 7:41مساءً.

تقام صلاة العشاء اليوم بمحافظة الإسكندرية: 9:07 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في المنصورة

صلاة الفجر اليوم بمدينة المنصورة: 4:31 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمدينة المنصورة: 12:51 ظهرًا.

صلاة العصر اليوم بمدينة المنصورة: 4:30 عصرًا.

صلاة المغرب اليوم بمدينة المنصورة: 7:35 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمدينة المنصورة: 9:1 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في أسيوط

صلاة الفجر اليوم بمحافظة أسيوط: 4:43 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمحافظة أسيوط: 12:52 ظهرًا.

صلاة العصر اليوم بمحافظة أسيوط: 4:24 عصرًا.

صلاة المغرب اليوم بمحافظة أسيوط: 7:30 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمحافظة أسيوط: 8:51 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة قنا

صلاة الفجر اليوم بمحافظة قنا: 4:40 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمحافظة قنا: 12:46 ظهرًا.

صلاة العصر اليوم بمحافظة قنا: 4:16 عصرًا.

صلاة المغرب اليوم بمحافظة قنا: 7:22 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمحافظة قنا: 8:43 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسوان

صلاة الفجر اليوم بمحافظة أسوان: 4:44 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمحافظة أسوان: 12:45 ظهرًا.

صلاة العصر اليوم بمحافظة أسوان: 4:11 عصرًا.

صلاة المغرب اليوم بمحافظة أسوان: 7:18 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمحافظة أسوان: 8:37 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في شرم الشيخ

صلاة الفجر اليوم بمدينة شرم الشيخ: 4:29 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمدينة شرم الشيخ: 12:40 ظهرًا.

صلاة العصر اليوم بمدينة شرم الشيخ: 4:13 عصرًا.

صلاة المغرب اليوم بمدينة شرم الشيخ: 7:18 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمدينة شرم الشيخ: 8:41 مساءً.

عظمة الصلاة في وقتها

تُعَد المحافظة على الصلاة في ميقاتها من أسمى القربات وأجلِّ الطاعات التي يتقرب بها العبد إلى مولاه، استرشادًا بهدي النبي محمد ﷺ حين سُئل عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل، فأجاب: «الصلاة على وقتها».

وفي هذا السياق، تبرز أهمية تنظيم الجدول اليومي للمسلم ليكون محورُه هذه الشَّعيرة العظيمة، إذ إن الصلاة ليست مجرد عبادة فردية فحسب، بل هي مدرسة إيمانية تربي النفس على قيم الانضباط، وتغرس في المسلم روح الالتزام والمسؤولية تجاه الوقت والحياة.

