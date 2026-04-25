الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بعد تغيير الساعة.. مواقيت الصلاة اليوم السبت 25-4-2026 بالقاهرة والمحافظات

خالد يوسف

يبحث المسلمون في القاهرة والمحافظات عن مواقيت الصلاة، حرصًا منهم على أداء الفريضة في أوقاتها الصحيحة، حيث أعلنتِ الهيئة العامة للمساحة عن مواقيت الصلاة في مصر اليوم السبت 25 أبريل 2026م، في القاهرة وعدد من المدن والمحافظات، والتي تشمل صلوات: الفجر، الظهر، العصر، المغرب، والعشاء، مع مراعاة فروق التوقيت بين المدن المختلفة.

بعد تغيير الساعة.. مواقيت الصلاة اليوم السبت 25-4-2026 بالقاهرة ومدن ومحافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

صلاة الفجر اليوم بمحافظة القاهرة: 4:45 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمحافظة القاهرة: 12:53 مساءً.

صلاة العصر اليوم بمحافظة القاهرة: 4:29 مساءً.

صلاة المغرب اليوم بمحافظة القاهرة: 7:28 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمحافظة القاهرة: 8:51 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

تقام صلاة الفجر اليوم بمحافظة الإسكندرية: 4:47 صباحًا.

تقام صلاة الظهر اليوم بمحافظة الإسكندرية: 12:58 مساءً.

تقام صلاة العصر اليوم بمحافظة الإسكندرية: 4:36 مساءً.

تقام صلاة المغرب اليوم بمحافظة الإسكندرية: 7:35 مساءً.

تقام صلاة العشاء اليوم بمحافظة الإسكندرية: 9:00 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في المنصورة

صلاة الفجر اليوم بمدينة المنصورة: 4:42 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمدينة المنصورة: 12:52 مساءً.

صلاة العصر اليوم بمدينة المنصورة: 4:30 مساءً.

صلاة المغرب اليوم بمدينة المنصورة: 7:29 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمدينة المنصورة: 8:53 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة كفر الشيخ

صلاة الفجر اليوم بمحافظة كفر الشيخ: 4:43 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمحافظة كفر الشيخ: 12:54 مساءً.

صلاة العصر اليوم بمحافظة كفر الشيخ: 4:32 مساءً.

صلاة المغرب اليوم بمحافظة كفر الشيخ: 7:31 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمحافظة كفر الشيخ: 8:55 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في أسيوط

صلاة الفجر اليوم بمحافظة أسيوط: 4:52 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمحافظة أسيوط: 12:53 مساءً.

صلاة العصر اليوم بمحافظة أسيوط: 4:26 مساءً.

صلاة المغرب اليوم بمحافظة أسيوط: 7:25 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمحافظة أسيوط: 8:45 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة قنا

صلاة الفجر اليوم بمحافظة قنا: 4:48 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمحافظة قنا: 12:47 مساءً.

صلاة العصر اليوم بمحافظة قنا: 4:18 مساءً.

صلاة المغرب اليوم بمحافظة قنا: 7:18 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمحافظة قنا: 8:37 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسوان

صلاة الفجر اليوم بمحافظة أسوان: 4:52 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمحافظة أسوان: 12:46 مساءً.

صلاة العصر اليوم بمحافظة أسوان: 4:13 مساءً.

صلاة المغرب اليوم بمحافظة أسوان: 7:14 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمحافظة أسوان: 8:32 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في شرم الشيخ

صلاة الفجر اليوم بمدينة شرم الشيخ: 4:38 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمدينة شرم الشيخ: 12:41 مساءً.

صلاة العصر اليوم بمدينة شرم الشيخ: 4:14 مساءً.

صلاة المغرب اليوم بمدينة شرم الشيخ: 7:14 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمدينة شرم الشيخ: 8:34 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في العريش

صلاة الفجر اليوم في العريش: 4:32 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم في العريش: 12:43 مساءً.

صلاة العصر اليوم في العريش: 4:21 مساءً.

صلاة المغرب اليوم في العريش: 7:20 مساءً.

صلاة العشاء اليوم في العريش: 8:44 مساءً.

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 بعد قرار الحكومة الجديد

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت الأرضي في مصر

اعرف هتقبض كام وإمتى؟ موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026 بعد قرار زيادة الحد الأدنى للأجور

الزواج في السر دون إبلاغ الزوجة يعرضك للحبس وغرامة تصل إلى 30 ألف جنيه

تمثال فرعونى كبير .. ضبط 5 أشخاص عثروا على أثار داخل أرض بالبدرشين

رائحة كريهة تكشف عن مقتل سيدة وابنتها بالمنيب.. وأصابع الاتهام تشير للزوج

مسلم ينشر مستندات نفقة ابنه: بدفع 180 ألف كل 5 شهور

300 يوما خلف القضبان.. قاضٍ أمريكي يفرج عن أم مصرية وأبنائها الخمسة بعد احتجازهم في تكساس

أمطار وذروة الموجة الحارة..تحذيرات الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم

كاتب: انهيار النظام في طهران لا يعني فقط تغييرًا سياسيًا في القيادة

وزير خارجية مصر يبحث هاتفيا مع نظيره العماني تنسيق الجهود لخفض التصعيد واستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران

متاعب مزعجة في الهضم.. هذا الألم إنذار يكشف متلازمة القولون العصبي

القولون العصبي

تحويل الأرز العادي لوجبة فخمة في 10 دقائق

تحويل الأرز العادي لوجبة فخمة في 10 دقائق

سر لا يخبرك به الأطباء.. ماذا يحدث لجسمك عند الاستمرار في هذه العادة؟

سر لا يخبرك به الأطباء.. ماذا يحدث لجسمك عند الاستمرار في هذه العادة؟

خطأ شائع يدمر العافية بدون ما تشعر.. لن تتوقع تأثيره على صحتك

خطأ شائع قد يدمرك بدون ما تشعر.. لن تتوقع تأثيره على صحتك

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

