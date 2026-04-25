بعد تغيير الساعة.. مواقيت الصلاة اليوم السبت 25-4-2026 بالقاهرة والمحافظات

يبحث المسلمون في القاهرة والمحافظات عن مواقيت الصلاة، حرصًا منهم على أداء الفريضة في أوقاتها الصحيحة، حيث أعلنتِ الهيئة العامة للمساحة عن مواقيت الصلاة في مصر اليوم السبت 25 أبريل 2026م، في القاهرة وعدد من المدن والمحافظات، والتي تشمل صلوات: الفجر، الظهر، العصر، المغرب، والعشاء، مع مراعاة فروق التوقيت بين المدن المختلفة.

بعد تغيير الساعة.. مواقيت الصلاة اليوم السبت 25-4-2026 بالقاهرة ومدن ومحافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

صلاة الفجر اليوم بمحافظة القاهرة: 4:45 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمحافظة القاهرة: 12:53 مساءً.

صلاة العصر اليوم بمحافظة القاهرة: 4:29 مساءً.

صلاة المغرب اليوم بمحافظة القاهرة: 7:28 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمحافظة القاهرة: 8:51 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

تقام صلاة الفجر اليوم بمحافظة الإسكندرية: 4:47 صباحًا.

تقام صلاة الظهر اليوم بمحافظة الإسكندرية: 12:58 مساءً.

تقام صلاة العصر اليوم بمحافظة الإسكندرية: 4:36 مساءً.

تقام صلاة المغرب اليوم بمحافظة الإسكندرية: 7:35 مساءً.

تقام صلاة العشاء اليوم بمحافظة الإسكندرية: 9:00 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في المنصورة

صلاة الفجر اليوم بمدينة المنصورة: 4:42 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمدينة المنصورة: 12:52 مساءً.

صلاة العصر اليوم بمدينة المنصورة: 4:30 مساءً.

صلاة المغرب اليوم بمدينة المنصورة: 7:29 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمدينة المنصورة: 8:53 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة كفر الشيخ

صلاة الفجر اليوم بمحافظة كفر الشيخ: 4:43 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمحافظة كفر الشيخ: 12:54 مساءً.

صلاة العصر اليوم بمحافظة كفر الشيخ: 4:32 مساءً.

صلاة المغرب اليوم بمحافظة كفر الشيخ: 7:31 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمحافظة كفر الشيخ: 8:55 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في أسيوط

صلاة الفجر اليوم بمحافظة أسيوط: 4:52 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمحافظة أسيوط: 12:53 مساءً.

صلاة العصر اليوم بمحافظة أسيوط: 4:26 مساءً.

صلاة المغرب اليوم بمحافظة أسيوط: 7:25 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمحافظة أسيوط: 8:45 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة قنا

صلاة الفجر اليوم بمحافظة قنا: 4:48 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمحافظة قنا: 12:47 مساءً.

صلاة العصر اليوم بمحافظة قنا: 4:18 مساءً.

صلاة المغرب اليوم بمحافظة قنا: 7:18 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمحافظة قنا: 8:37 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسوان

صلاة الفجر اليوم بمحافظة أسوان: 4:52 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمحافظة أسوان: 12:46 مساءً.

صلاة العصر اليوم بمحافظة أسوان: 4:13 مساءً.

صلاة المغرب اليوم بمحافظة أسوان: 7:14 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمحافظة أسوان: 8:32 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في شرم الشيخ

صلاة الفجر اليوم بمدينة شرم الشيخ: 4:38 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمدينة شرم الشيخ: 12:41 مساءً.

صلاة العصر اليوم بمدينة شرم الشيخ: 4:14 مساءً.

صلاة المغرب اليوم بمدينة شرم الشيخ: 7:14 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمدينة شرم الشيخ: 8:34 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في العريش

صلاة الفجر اليوم في العريش: 4:32 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم في العريش: 12:43 مساءً.

صلاة العصر اليوم في العريش: 4:21 مساءً.

صلاة المغرب اليوم في العريش: 7:20 مساءً.

صلاة العشاء اليوم في العريش: 8:44 مساءً.