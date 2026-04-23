الجمعة 12:53 مساءً.. مواقيت الصلاة بعد التوقيت الصيفي 2026 في القاهرة والمحافظات

مع بدء العمل رسميًا بنظام التوقيت الصيفي في مصر اعتبارًا من منتصف ليل اليوم الخميس، يحرص ملايين المواطنين على متابعة مواقيت الصلاة الجديدة بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في القاهرة والمحافظات المختلفة، خاصة بعد تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، وهو ما ينعكس مباشرة على مواقيت الصلوات اليومية.

ويزداد اهتمام المسلمين بمعرفة مواقيت الصلاة الجديدة بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 لضمان أداء الصلوات في مواعيدها الصحيحة دون أي التباس، خصوصًا خلال الأيام الأولى من تطبيق النظام الجديد، حيث تتغير مواقيت الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وفق الساعة الرسمية الجديدة.







مواعيد الصلاة بعد تطبيق التوقيت الصيفي

يؤثر تطبيق التوقيت الصيفي بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين، ويأتي في مقدمة ذلك مواعيد العبادات، إذ تختلف مواعيد الصلاة الجديدة بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 عن المواعيد السابقة بمقدار ساعة كاملة نتيجة تقديم التوقيت الرسمي.

وتبرز أهمية معرفة مواقيت الصلاة الجديدة بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في أن كثيرًا من المواطنين يعتمدون على الساعات اليدوية أو الجداول الثابتة، مما قد يؤدي إلى ارتباك في الأيام الأولى، لذلك فإن متابعة المواقيت الرسمية الجديدة ضرورة مهمة للحفاظ على انتظام أداء الفروض.

موعد بدء التوقيت الصيفي في مصر 2026

يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي رسميًا الجمعة 24 أبريل 2026، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة عند 12:00 منتصف الليل اليوم لتصبح الواحدة صباحًا بدلًا من الثانية عشرة.

هذا التغيير يؤدي مباشرة إلى تعديل مواقيت الصلاة الجديدة بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في جميع المحافظات، مع اختلافات طفيفة بين مدينة وأخرى بحسب الموقع الجغرافي لكل محافظة.

لماذا تتغير مواقيت الصلاة مع التوقيت الصيفي؟

عند تطبيق التوقيت الصيفي يتم تقديم الساعة الرسمية للدولة بمقدار ساعة، وهو ما يؤدي تلقائيًا إلى تغيير مواعيد الصلاة الجديدة بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 وفقًا للتوقيت المحلي الجديد.

ورغم أن الشمس تشرق وتغرب في نفس التوقيت الفلكي المعتاد، فإن الساعة الرسمية تختلف، لذلك تظهر مواعيد الصلاة متقدمة ساعة كاملة عن الأيام السابقة، ما يتطلب من المواطنين تحديث ساعاتهم وأجهزتهم لمتابعة مواعيد الصلاة الجديدة بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 بدقة.



كيفية ضبط الساعة بعد التوقيت الصيفي

يحتاج المواطنون إلى التأكد من تحديث الساعة على الهواتف وأجهزة الكمبيوتر لتتوافق مع مواعيد الصلاة الجديدة بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026، ويمكن ذلك بسهولة عبر الضبط التلقائي أو اليدوي.

على أجهزة الأندرويد:

الدخول إلى الإعدادات

اختيار إعدادات إضافية

الدخول إلى الوقت والتاريخ

تفعيل الضبط التلقائي

إعادة تشغيل الهاتف

على أجهزة iPhone:

فتح الإعدادات

اختيار عام

الدخول إلى التاريخ والوقت

تفعيل التعيين التلقائي

وتساعد هذه الخطوات في ضمان دقة متابعة مواعيد الصلاة الجديدة بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 دون حدوث أخطاء في المواقيت اليومية.

مواعيد الصلاة الجديدة بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في القاهرة

بعد بدء العمل بالنظام الجديد، جاءت مواقيت الصلاة الجديدة بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في القاهرة على النحو التالي:

الفجر: 4:46 صباحًا

الظهر: 12:53 مساءً

العصر: 4:29 مساءً

المغرب: 7:28 مساءً

العشاء: 8:51 مساءً

وتوضح هذه المواقيت أثر تطبيق التوقيت الصيفي على الجدول اليومي للصلوات في العاصمة.

مواعيد الصلاة في المحافظات بعد التوقيت الصيفي

تختلف مواقيت الصلاة الجديدة بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 بين المحافظات بفروق بسيطة، وجاءت كالتالي:

الإسكندرية:

الفجر: 4:48 صباحًا

الظهر: 12:58 مساءً

العصر: 4:36 مساءً

المغرب: 7:35 مساءً

العشاء: 8:59 مساءً

المنصورة:

الفجر: 4:43 صباحًا

الظهر: 12:53 مساءً

العصر: 4:30 مساءً

المغرب: 7:29 مساءً

العشاء: 8:52 مساءً

أسيوط:

الفجر: 4:53 صباحًا

الظهر: 12:53 مساءً

العصر: 4:26 مساءً

المغرب: 7:25 مساءً

العشاء: 8:44 مساءً

قنا:

الفجر: 4:49 صباحًا

الظهر: 12:47 مساءً

العصر: 4:18 مساءً

المغرب: 7:17 مساءً

العشاء: 8:36 مساءً

أسوان:

الفجر: 4:53 صباحًا

الظهر: 12:46 مساءً

العصر: 4:14 مساءً

المغرب: 7:14 مساءً

العشاء: 8:31 مساءً

وتؤكد هذه المواقيت أن مواعيد الصلاة الجديدة بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 تختلف من محافظة لأخرى وفق خطوط الطول والعرض.

تأثير التوقيت الصيفي على الحياة اليومية

لا يقتصر تأثير التوقيت الصيفي على الصلاة فقط، بل يمتد إلى مواعيد العمل والدراسة والنشاط اليومي، إذ يؤدي تقديم الساعة إلى تغيير الجدول الزمني المعتاد للمواطنين.

ولهذا تصبح معرفة مواقيت الصلاة الجديدة بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 جزءًا مهمًا من تنظيم اليوم، خاصة مع ارتباط مواعيد الصلاة بالأنشطة المختلفة للأفراد والأسر.



متابعة المواقيت الرسمية ضرورة يومية

مع بدء تطبيق التوقيت الصيفي، يصبح من الضروري متابعة مواقيت الصلاة الجديدة بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 من المصادر الرسمية أو التطبيقات الموثوقة، لضمان الالتزام الدقيق بالمواقيت.

ومع مرور الأيام، يعتاد المواطنون على النظام الجديد، لكن تظل معرفة مواعيد الصلاة الجديدة بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 من الأمور الأساسية التي لا غنى عنها في الحياة اليومية للمسلمين في جميع المحافظات.