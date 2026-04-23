بعد تغيير الساعة.. موعد صلاة العشاء في التوقيت الصيفي الجديد 2026

موعد صلاة العشاء بالتوقيت الصيفي 2026 في مصر حديث المواطنين الفترة الراهنة، ويبحث الكثير عن التوقيت الصيفي لمعرفة مواقيت الصلاة على مدار اليوم، ويبدأ التوقيت الصيفي 2026 بدءًا من الخميس ليلاً أي الجمعة منتصف الليل فمجرد أن وصلت الساعة 12 ليلا ستصبح الساعة 1، بتقديم الساعة 60 دقيقة.

موعد صلاة العشاء بالتوقيت الصيفي في القاهرة

العشاء 8:51م

موعد صلاة العشاء بالتوقيت الصيفي في اسكندرية

العِشاء٩:٠١ م

موعد صلاة العشاء بالتوقيت الصيفي في الاقصر

العِشاء٨:٣٧ م

موعد صلاة العشاء بالتوقيت الصيفي في الواحات

العِشاء٨:٥٨ م

موعد صلاة العشاء بالتوقيت الصيفي في الإسماعيلية

العِشاء٨:٥٠ م