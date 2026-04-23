دعاء لزوجي بالرزق والعافية.. 40 دعاء مستجابا

دعاء لزوجي بالرزق والعافية ، والصحة والستر وعافية البدن من الأمراض كل هذه نعم أغدقها رب العزة على عباده لا يشعر بها إلا إذا فقد منها شيئا أو مرض ، وعلى العبد كما توفرت نعم الخالق عليه أن يحمد لله في كل وقت، قال تعالى" وأما بنعمة ربك فحدث" ودعاء زوجة لزوجها بالرزق والعافيةمن الأمور المستحبة التي تقوم بها الزوجة الصالحة.

دعاء لزوجي بالرزق

اللهُمَّ وسع في رزق زوجي، وبارك في عمره، وألبسه ثوب العافية، واشفِه من كل مرض وضيق، أسألك اللهم الفلاح والنجاح في الدنيا، كما أسألك الفوز بالجنة في الآخرة، اللهم فك الكرب، ويسر الرزق، وأذهب اللهم عنا الحزن والبلاء، ربنا لك الحمد على ما أعطيت، ولك الحمد ربنا على رزقتنا وأوليت، استودعتك يا الله قلب زوجي وراحته وعافيته اللهم اني أعيذه من الم يخفي إبتسامته اللهم ارزقني فيضا من السعادة اللهم أدم على زوجي ابتسامته وصحته وعافية وارزقه العمر المديد وارونا بوفرة غيثك وعظيم رحمتك... اللهمّ أكرم زوجي الغالي ووسّع له في رزقه مدّ بصره، واصرف عنهُ يا سيّدي كلّ سوء، اللهمّ إن كان رزقه في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه اللهمّ برحمتك وكرمك عليه.

دعاء زوجة لزوجها بالرزق والعافية

اللهم يارزاق الطفل الصغير، يا من لا يحتاج الى التفسير، أقرَّ عين زوجي بي وأقر عيني به، يا مجيب الدعوات اللهمَ يا مؤلّف القلوب ألّف بين قلبي وقلب زوجي على محبّتك وطاعتك، اللهُمَّ اجعلني نوراً بين عينَيْ زوجي، اللهم اجعل الدين هو أصل حياتنا، والتقوى هي أصل معاملتنا والحلال هو سيد بيتنا، واصرف اللهم عنا الحرام والمال الحرام وسبل الحرام، نعوذ بك اللهم من كيد الكائدين، ونعوذ بك يا ربنا من تدبير الغادرين ومن سوء الناظرين وحقد الحاسدين اللهم ارزق زوجي مع كلّ خفقة قلب وطرفة عين فرجاً، ومخرجاً، وعفواً، وأمناً، وإيماناً اللهم أدم الحياة الطيبة بين قلبينا، وأدم اللهم المعروف بين نفوسنا، ولا تجعل يا ربنا للشيطان علينا سبيل ولا للوساوس إلينا طريقاللهم وفق زوجي في عمله، إلهي يا من يقدر على حوائج السائلين ،اللهمّ إني أسألك الكسب الطيب، والمال الحلال الذي يغنينا عن سؤال أحدٍ من خلقك يا رب العالمين، اللهم استر زوجي عن أعين خلقك وعن نظرات الشامتين، وبارك لي في زوجي، وزد له في العطاء، ونعوذُ بك اللهمّ من الذنوب المانعة للرزق، وأسألك حفظاً من كلّ ذنبٍ يبعد عنا ما كتبته لنا،ربِ أسألك سعةً في الرزق لزوجي وبارك لنا فيه، وارزقه الرزق الكثير الطيب .

يارب فتح أبواب الرزق لزوجي

يارب فتح أبواب الرزق لزوجياللهم صلِّ على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا، وتكون لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمؤمنين فرجاً وفرحاً وسروراً.

اللهم سخر جنود الأرض وملائكة السماء لزوجي، وارزقه من فضلك الكبير يا لطيف يا كريم يا مجيب الدعاءاللهم افتح على زوجي كافة أبواب الرزق واجعل كل الخير في طريقه، اللهم ابعد عن زوجي كل شر وقدر له كل خير اللهم أطل في عمر زوجي بصحة وعافية، يارب لقد منحني السعادة يومًا فامنحه السعادة دهرًا، يارب قد فتح لي باب الحب فأفتح له أبواب رحمتك.

اللهم ارزق زوجي مع كل خفقة قلب

اللهم ارزق زوجي مع كل خفقة قلب اللهم ببركة الصلاة على سيدنا صلِّ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة تملأ خزائن الله نورا، وتكون لنا ولوالدينا ولمشائخنا وللمؤمنين فرجاً وفرحاً وسروراًاللهم صلِّ وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي وقلة حيلتي ادركني يا رسول اللهاللهم صلِّ على عين الاعيان، نقطة بداية الاكوان، صلاة تذهب بها عنا جميع الهموم والغموم والاحزان اللهم صلِّ على سيدنا محمد السر الساري والنور الذاتي في سائر الاسماء والصفات،أسألك اللهمّ باسمك الأعظم ووجهك الأكرم، أن ترزق زوجي وحبيبي من حيثُ لا يحتسب وتصب عليه الرزق صبًا.

اللهمّ ارزقهُ حُسناً في التوكّل عليك، وتوفيقاً من عندك، وبارك له فيما رزقته وادم له عافيته ، اللهم إني اسألك باسم الأعظم ووجهك الأكرم وعطيتك الكبرى أن ترزق زوجي من حيث لايحتسب وتصب عليه الرزق صبًا ولاتجعل عيشه كدًا وتغدق عليه من كل خير، وبارك له فيما رزقته وادم له عافيته، يارب وعدت عبادك بقبول دعواتهم سأدعو لقلب قريب من قلبي اللهم ارزق زوجي ما يريد وارزق قلبه ما يريد، واجعله لك كما تريد اللهم قدر له ذلك قبل أن تأذن شمس الغروب بالمغيب أسألك بلطفك الخفيّ وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تجعلني سكناً لزوجي، وتجعله سكناً لي ، ويستحب فيدعاء لزوجي الغالي بالتوفيقأن تقول الزوجة اللهُمَّ بارك لنا في ذريتنا كما باركت لإبراهيم في ذريته، وصبّر زوجي علي، وصبرني عليه، وانزع الشيطان مما بيننا.

دعاء تحصين الزوج وجلب الرزق

دعاء تحصين الزوج وجلب الرزق اللهم إنا نسألك تحصين أجسادنا وأجساد أهلنا وأولادنا، وكل من يهمنا أمرهم والمؤمنين جميعًا، ونسألك تحصين الأماكن التي ينبت فيها والأماكن التي انتقل إليها والأماكن التي نعمل بها،والطرق التي نسير فيها، والوسائل التي ننتقل بها، اللهم عليك بكل المتسببين في إيذائنا والذين كادوا لنا الذين مكروا بنا والذين تآمروا عليناوالذين ظلموا والذين حسدونا، سواء كانوا من الجن أو من غير الجن، اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لي دِينِي الذي هو عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لي دُنْيَايَ الَّتي فِيهَا معاشِي، وَأَصْلِحْ لي آخِرَتي الَّتي فِيهَا معادِي، وَاجْعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً لي في كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ المَوْتَ رَاحَةً لي مِن كُلِّ شَرٍّ.

اللهُمَّ وسع في رزق زوجي، وبارك في عمره، وألبسه ثوب العافية، واشفِه من كل مرض وضيق، يا لطيف، يا لطيف، يا لطيف، أسألك بلطفك الخفيّ وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تُسخّر لي من هو أقوى منّي، وأن تجعلني سكناً لزوجي، وتجعله سكناً لي.