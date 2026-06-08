رئيس المنطقة الشرقية الأزهرية يتابع سير امتحانات الشهادة الثانوية بمقر لجنة معهد النحال الابتدائي

تابع الدكتور السيد أحمد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية والتي كانت قد انطلقت السبت الماضي، وسط تدابير إدارية وأمنية مكثفة لضمان سير الامتحانات على الوجه الأكمل وبأعلى مستويات الانضباط لطالبات القسم العلمي.

أجرى الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، جولة تفقدية لمتابعة سير العملية الامتحانية لطالبات معهد فتيات النموذجي، وذلك بمقر لجنتهن بمعهد النحال الابتدائي للاطمئنان على انتظام أعمال اللجان، حيث حرص فضيلته على محاورة الطالبات واستطلاع آرائهن حول مستوى الأسئلة، واللواتي أكدن بدورهم وضوحها ومطابقتها للمناهج المقررة دون أي تعقيدات، فيما وجه رئيس المنطقة نصيحته الأبوية للطالبات بضرورة استغلال الوقت المخصص للإجابة كاملاً حتى الثواني الأخيرة.

وشملت الجولة التفقدية الاطمئنان على جاهزية العيادات الطبية وتوافر الإشراف الصحي للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة، بجانب التأكد من كفاءة أجهزة الإنذار الإلكترونية، كما تفقد فضيلته معامل الحاسب الآلي للتأكد من جاهزية التقنيات المخصصة لتوثيق الاختبارات الشفهية لمادتي القرآن الكريم والحديث الشريف بدقة وضمان الشفافية والعدالة.

وشدد رئيس الإدارة المركزية على الالتزام الكامل بتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بضرورة توفير مناخ هادئ وملائم يضمن للطالبات أداء الامتحانات بتركيز، مؤكداً عدم التهاون مع أي تقصير في تطبيق الضوابط القانونية الصارمة للتصدي لظاهرة الغش ومنعها تماماً بكافة أشكالها.

وفي سياق متصل، حذر الطالبات من اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان، منوهاً إلى أهمية الحضور المبكر والالتزام باللوائح والتعليمات المنظمة، والتعامل الراقي مع أعضاء اللجان حيث أدت طالبات القسم العلمي لمعهد فتيات النموذجي اختباراتهن اليوم في مادة الرياضة البحتة، وسط أجواء اتسمت بالهدوء والاستقرار الملحوظ في مختلف اللجان، في حين أكدت غرف المتابعة والعمليات بالمنطقة عدم تلقي أي شكاوى أو رصد مشكلات تتعلق بصعوبة الأسئلة أو عدم كفاية الوقت المتاح للإجابة.