قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
200 جنيه رسوم التقدم لامتحانات المواد التخصصية للمرة الواحدة بقانون التعليم
رئيس صحة النواب: مصر تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتترأس خارطة السياحة العلاجية عالمياً
الأهلي يعتذر.. التفاصيل الكاملة لـ تعرض نجل مدرب الزمالك لـ الإعتداء
الأهلي يقترب من التعاقد مع مدرب برتغالي.. وفرج عامر يكشف التفاصيل
رئيس صحة النواب: السياحة العلاجية تعزز القوة الناعمة لمصر وتدعم النقد الأجنبي
سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 8 يونيو
إلغاء امتحان الشهادة الإعدادية لطالبة بالجيزة وإحالة طاقم اللجنة بالكامل للتحقيق
رغم الهجمات الإيرانية الإسرائيلية.. الأردن: الحركة الجوية تعمل بشكل طبيعي
قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية معرية بريف درعا الغربي
طهران: نعلن وقف عملياتنا.. ترامب: إسرائيل وإيران تتطلعان إلى وقف فوري لإطلاق النار
ترامب: حصار إيران مستمر حتى التوصل إلى اتفاق نهائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

رئيس المنطقة الشرقية الأزهرية يتابع سير امتحانات الشهادة الثانوية بمقر لجنة معهد النحال الابتدائي

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
محمد الطحاوي

تابع الدكتور السيد أحمد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية والتي كانت قد انطلقت السبت الماضي، وسط تدابير إدارية وأمنية مكثفة لضمان سير الامتحانات على الوجه الأكمل وبأعلى مستويات الانضباط لطالبات القسم العلمي.

أجرى الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، جولة تفقدية لمتابعة سير العملية الامتحانية لطالبات معهد فتيات النموذجي، وذلك بمقر لجنتهن بمعهد النحال الابتدائي للاطمئنان على انتظام أعمال اللجان، حيث حرص فضيلته على محاورة الطالبات واستطلاع آرائهن حول مستوى الأسئلة، واللواتي أكدن بدورهم وضوحها ومطابقتها للمناهج المقررة دون أي تعقيدات، فيما وجه رئيس المنطقة نصيحته الأبوية للطالبات بضرورة استغلال الوقت المخصص للإجابة كاملاً حتى الثواني الأخيرة.

وشملت الجولة التفقدية الاطمئنان على جاهزية العيادات الطبية وتوافر الإشراف الصحي للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة، بجانب التأكد من كفاءة أجهزة الإنذار الإلكترونية، كما تفقد فضيلته معامل الحاسب الآلي للتأكد من جاهزية التقنيات المخصصة لتوثيق الاختبارات الشفهية لمادتي القرآن الكريم والحديث الشريف بدقة وضمان الشفافية والعدالة.

وشدد رئيس الإدارة المركزية على الالتزام الكامل بتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بضرورة توفير مناخ هادئ وملائم يضمن للطالبات أداء الامتحانات بتركيز، مؤكداً عدم التهاون مع أي تقصير في تطبيق الضوابط القانونية الصارمة للتصدي لظاهرة الغش ومنعها تماماً بكافة أشكالها.

وفي سياق متصل، حذر الطالبات من اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان، منوهاً إلى أهمية الحضور المبكر والالتزام باللوائح والتعليمات المنظمة، والتعامل الراقي مع أعضاء اللجان حيث أدت طالبات القسم العلمي لمعهد فتيات النموذجي اختباراتهن اليوم في مادة الرياضة البحتة، وسط أجواء اتسمت بالهدوء والاستقرار الملحوظ في مختلف اللجان، في حين أكدت غرف المتابعة والعمليات بالمنطقة عدم تلقي أي شكاوى أو رصد مشكلات تتعلق بصعوبة الأسئلة أو عدم كفاية الوقت المتاح للإجابة.

الشرقية الشرقية الأزهرية امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية سير الامتحانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين

الأهلي والزمالك

صفقة مفاجأة.. لاعب الزمالك يقترب من الانتقال إلى الأهلي

الدواجن

تغيرات مفاجئة في أسعار الفراخ بالأسواق اليوم.. الكيلو بكام؟

الذهب

تشتري ولا تبيع.. نصائح مهمة من شعبة الذهب للمواطنين بعد هبوط الأسعار

الذهب

وصل لأدنى مستوى.. مفاجأة بسعر الذهب عيار 21

سكن لكل المصريين 9

شقق جاهزة للتسليم.. موعد طرح «سكن لكل المصريين 9» ونظام التقسيط حتى 20 عامًا

الاهلي

10 ملايين دولار.. هل يواجه الأهلي المصري فرق الهلال والنصر وإنتر ميامي في موسم الرياض؟

البيض

لأول مرة منذ سنوات.. أسعار البيض بأقل من 70 جنيها ومفاجأة في ثمن البلدي

ترشيحاتنا

الشيخ عبد العاطي ناصف

وزارة الأوقاف تُحيي ذكرى وفاة الشيخ عبد العاطي ناصف قارئ الأولياء

ذكرى وفاة النبي ميلاديا.. ماذا فعل النبي آخر لحظات حياته ونماذج من عفوه

ذكرى وفاة النبي محمد ميلاديا.. ماذا فعل خاتم الأنبياء في آخر لحظات حياته

طلاب العلمي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الرياضيات البحتة

طلاب العلمي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الرياضيات البحتة.. صور

بالصور

لا شكاوي من امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الرابع بالشرقية

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

رئيس المنطقة الشرقية الأزهرية يتابع سير امتحانات الشهادة الثانوية بمقر لجنة معهد النحال الابتدائي

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

فيديو

مجتبي خامنئي

اختفاء غامض وملصقات ساخرة.. مكافأة 5 دولارات للعثور على مجتبى خامنئي

موعد تصوير «ولاد رزق 4» وآخر تطورات «السلم والثعبان 3»

رسميًا.. موعد تصوير ولاد رزق 4 وآخر تطورات السلم والثعبان 3

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد