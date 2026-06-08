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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

زراعة الشرقية تكثف جهودها لتدوير المخلفات الزراعية والحد من التلوث البيئي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بالحفاظ على البيئة والحد من مصادر التلوث من خلال تنفيذ برامج توعوية ورقابية متكاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وتحويلها إلى مورد اقتصادي يدعم المزارعين مشيراً إلى أهمية التعاون بين الجهات المعنية والمواطنين للحد من الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والحفاظ على صحة المواطنين والبيئة.

من جانبه أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بالشرقية أن المديرية أعدت خطة متكاملة بالتعاون مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي والجهات البحثية وفرع جهاز شؤون البيئة بالشرقية وإدارة البيئة بالمحافظة تتضمن حظر الحرق المكشوف لقش الأرز والمخلفات الزراعية وتدريب المهندسين الزراعيين والمرشدين ومديري الجمعيات الزراعية على أساليب تدوير المخلفات الزراعية إلى جانب توفير المعدات اللازمة لتجميع وكبس قش الأرز بالتنسيق مع الجهات المختصة لتسهيل الاستفادة منه اقتصادياً.

أشار وكيل وزارة الزراعة إلى تشكيل غرفة طوارئ موحدة ولجان مشتركة تضم ممثلي الزراعة والبيئة وشرطة المسطحات المائية والحماية المدنية لمتابعة تنفيذ الخطة والمرور الميداني المستمر على القرى ورصد أي مخالفات والتعامل الفوري معها بما يضمن الحد من الحرق المكشوف وتحقيق الاستفادة القصوى من المخلفات الزراعية.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أن الخطة تشمل تنفيذ ندوات وبرامج توعوية وإرشادية للمزارعين بمختلف مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع مديرية الأوقاف ومديرية الشباب والرياضة للتوعية بمخاطر حرق قش الأرز على الصحة العامة والبيئة والتعريف بالعقوبات القانونية المقررة للمخالفين فضلاً عن توضيح أفضل أساليب الاستفادة من قش الأرز في إنتاج السماد العضوي (الكمبوست) والأعلاف غير التقليدية وزراعة عيش الغراب والخضروات واستخدامه في بعض الصناعات بما يحقق عائداً اقتصادياً إضافياً للمزارعين ويسهم في الحفاظ على البيئة.

الشرقية محافظ الشرقية مصادر التلوث المخلفات الزراعية

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