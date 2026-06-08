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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

شراكة مؤسسية لتعزيز الصادرات الغذائية ورفع كفاءة المشاركة في المعارض الدولية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

بحث المجلس التصديري للصناعات الغذائية خطة المعارض الخارجية مع هيئة تنمية الصادرات والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات وصندوق دعم الصادرات، في إطار دعم توجه الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز التواجد المصري في الأسواق العالمية خلال المرحلة المقبلة.

تنسيق مؤسسي متكامل

وبحث المجلس التصديري للصناعات الغذائية سبل تعزيز التعاون مع الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات وصندوق دعم الصادرات، بهدف تطوير آليات العمل المشترك في مجالات الترويج وتنمية الصادرات.

خطة المعارض الدولية

جاء ذلك خلال اجتماع ضم رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية محمود بزان، ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات حاتم النواوي، والوزير المفوض التجاري علاء البيلي رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات، لمناقشة خطة المشاركة في المعارض الخارجية خلال الفترة المقبلة.

تقييم المشاركة التصديرية

تناول الاجتماع آليات تقييم مشاركة الشركات المصرية في المعارض الدولية، بما يضمن تعظيم العائد التصديري من المشاركة، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الغذائية المصرية، إلى جانب دعم بناء شراكات تجارية أكثر فاعلية مع المستوردين والمشترين الدوليين.

رفع كفاءة التنسيق

وأكد المجلس أهمية تيسير الإجراءات أمام الشركات المصدرة، ورفع كفاءة التنسيق بين الجهات المعنية، ووضع خطط استراتيجية متكاملة للمعارض وتنمية الصادرات بما يتوافق مع توجهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري.

تطوير منظومة الترويج

وأشار المجلس إلى أن تعزيز التعاون بين الجهات المعنية يمثل خطوة محورية نحو تطوير منظومة المشاركة المصرية في المعارض الدولية، وتحويلها إلى أداة أكثر فاعلية لزيادة التعاقدات التصديرية ودعم الشركات القادرة على النفاذ للأسواق الخارجية، مع الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمتابعة التنفيذ.

وحضر الاجتماع عدد من قيادات المجلس والجهات المشاركة، من بينهم مي خيري المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، وماري كامل المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية (FTTC)، وناريمان شحاتة مدير الإدارة المركزية للمعارض الخارجية بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وداليا قابيل استشاري المجلس التصديري للمعارض والبعثات.

التعاون الاقتصادى المجلس التصديرى للصناعات الغذائية الصناعات الغذائية

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