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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس وزراء باكستان: ندعو جميع الأطراف لممارسة ضبط النفس وإعطاء فرصة للسلام

إيران وإسرائيل
إيران وإسرائيل
هاني حسين

دعا رئيس الوزراء الباكستاني، جميع الأطراف لممارسة ضبط النفس وإعطاء فرصة للسلام، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال رئيس الوزراء الباكستاني: نعمل مع شركائنا لإيجاد حل دبلوماسي سلمي للنزاع بين إيران وأمريكا .

وفي وقت سابق، عبر السيناتور الأمريكي كريس مورفي، عن غضبه من التطورات التي جرت في الشرق الأوسط، بعدما شنت إيران هجوما ضد إسرائيل، وإعلان الرئيس دونالد ترامب، أنه سيطالب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بعدم الرد إلا أن الخير شن هجوما ضد مواقع إيرانية.


وأكد السيناتور كريس مورفي أن هذه الحرب كانت لترامب والقوة الأمريكية بشكل عام، مضيفا عبر حسابه بمنصة "إكس" أنه "عندما يعلن ترامب أنه سوف يتصل بنتنياهو ويخبره بألا يرد على الهجوم، وفي غضون ساعات يقوم نتنياهو بالرد، فإن الإهانة تتفاقم فقط".

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