ميلاد النبي.. 7 معجزات أيدت النبي الخاتم

ميلاد النبي ، تحل اليوم الأربعاء 22 أبريل، ذكرى مولد خير البرية وسيد ولد آدم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي ذكر العلماء أن ميلاد النبي بالتقويم الهجري كان ٢٢ أبريل.

ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه: "أنا سيدُ ولدِ آدمَ ولا فخر وأنا أولُ من تنشقُّ الأرضُ عنه يومَ القيامةِ ولا فخر وأنا أولُ شافعٍ وأولُ مشفَّعٍ ولا فخر ولواءُ الحمدِ بيدي يومَ القيامةِ"، وفي تلك المناسبة الكريمة المباركة ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يدرك بأن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يقتصر ذكرها على الاحتفال بيوم مولده بل ينبغي أن يكون أحل إليك من نفسك وولدك وأهلك ومن جميع البشر حتى يكتمل الإيمان في قلبك.

كان النبي صلى الله عليه وسلم، يوم الإثنين 12 ربيع الأول من عام الفيل، على أرجح الآراء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الإثنين ويقول: "ذلكَ يَومٌ وُلِدتُ فيه" رواه مسلم من حديث أبي قتادة رضى الله عنه، فهو شكر منه عليه الصلاة والسلام على مِنَّة الله تعالى عليه وعلى الأمة بذاته الشريفة، فالأَولى بالأُمَّة أن تتأسى به صلى الله عليه وآله وسلم بشكر الله تعالى على منته ومنحته المصطفوية بكل أنواع الشكر، ومنها الإطعام والمديح والاجتماع للذكر والصيام والقيام وغير ذلك.

مولد النبي بالتاريخ الميلادي

ذكرت دار الإفتاء في بيانها حكم الاحتفال بالمولد النبوي أنه من أفضل الأعمال وأعظم القربات لأنها تعبير عن الفرح والحب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومحبة النبى صلى الله عليه وآله وسلم أصل من أصول الإيمان، وقد صحَّ عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لا يُؤمِنُ أَحَدُكم حتى أَكُونَ أَحَبَّ إليه مِن والِدِه ووَلَدِه والنَّاسِ أَجمَعِينَ".

ميلاد الرسول.. عندما وُلد النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أمسك به جدّه عبد المطّلب مستبشراً مسروراً بعد أن أخبرته آمنة بما رأت حين حملت به، فأدخله الكعبة ودعا له، واختار له اسم محمّد الذي لم يكن معروفاً في ذلك الوقت عند العرب، وكانت أوّل من أرضعته ثُويبة جاريةُ أبي لهب، وقد أرضعتهُ مع عمّه حمزة، وأبو سلمة المخزوميّ، وحضنته أُمّ أيمن بركة الحبشيّة، أمّا مُرضعتهُ الثانيّة فهي حليمة السعديّة، وقد أحسّت بالبركة في كلّ شيءٍ بسبب وجوده معها؛ فكانت البركة في الغنم، وفي سرعة الدّابة، وفي اللّبن، وبقيت تُرضِعه مدّة عاميْن حتى حدثت معه حادِثَة شق الصدر، فأعادته إلى أهله.

ولمّا وَلدت السيدة آمنة بنت وهب النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ خرج معه نوراً أضاء قُصور الشام، وسقطت أربعةَ عشر شُرفةً من إيوان كِسرى، وانطفأت نار المجوس التي كانوا يعبدُونها، وانهارت الكنائس التي كانت حول بُحيرة ساوة، وهذه الإرهاصات الأربع ذكرها بعضُ كِبار المؤلّفين في كتب السيرة والحديث، وهي علاماتٌ خارقةٌ للعادة البشريّة، وخارجةٌ عن المألوف، دلّت على ميلاد النبيّ المصطفى".



معجزات رافقت ميلاد الرسول

وفي لقاء خاص لـ “صدى البلد”، كشف الشيخ محمود عويس عضو مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، عند معجزات في يوم مولد النبي، حيث أشار إلى أنه في يوم مولده صلى الله عليه وسلم حدثت أمور عجيبة وغريبة تدل على عظم المولود أفضل الخلق محمد.

وبين أن هذه الأمور يرويها أهل السير، منها:

1 - خروج نور عند ولادته أضاء الدنيا كلها، فيقول النبي :"أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام".

2- خروج نجم في السماء في ليلة مولده ولم يطلع إلا في هذه الليلة وعرفه أهل الكتاب وقالوا أنه نجم أحمد.

3- اهتزاز إيوان كسرى وقصره، حيث اهتز قصر هذا الملك وسقط منه 14 جزء.

4- خمدت نار أهل فارس والتي لم تنطفئ مدة ألف عام رغم تعيين حراس عليها.

5- غاضت بحيرة ساوة بإيران، وهي من البحييرات التي كانت تعظم من دون الله عند الفرس.

6- نكست الأصنام حول الكعبة، حيث أصبح أهل مكة فوجدوها قد نكست على الأرض.

7- البركة التي حدثت مع مولده ومنها أن عمه أبو طالب فكان لا يطعم أولاده حتى يأتي النبي فكانوا إذا أكلوا وشربوا شبعوا في حضرته وإذا غاب لم يشبعوا ولم يرتووا، ومنها ما حدث مع السيدة حليمة السعدية كانت قد أتت على حمار هزيلة جداً فلما أخذت النبي أصبح الحمار نشيطاً قوياً، وكذلك لما أخذته السيدة حليمة كانت ترضع ابنها لم يكن هناك لبن فلما أرضعت النبي فاض اللبن للنبي وأخيه في الرضاعة.

معجزات ميلاد الرسول

كما ذكر أهل السير معجزات ولادة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، ومنها:

أولًا: أنه وُلِد النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- مختونًا مقطوع السرة، وخرج نورٌ معه، أضاء مساحة واسعة من الجزيرة العربية، بحسب شهادة أم عثمان بن العاص، وأم عبد الرحمن بن عوف، اللتين باتا عند أم النبي ليلة الولادة، فقد قلن: رأينا نورًا حين الولادة أضاء لنا ما بين المشرق والمغرب.

ثانيًا: قالت السيدة آمنة أم النبي، إن ابني والله سقط فاتقى الأرض بيده، ثم رفع رأسه إلى السماء فنظر إليها، ثم خرج مني نور أضاء له كل شيء، وسمعت في الضوء قائلا يقول: إنك قد ولدت سيد الناس فسميه محمدا صلى الله عليه وآله، وأتي به عبد المطلب لينظر إليه، وقد بلغه ما قالت أمه، فأخذه ووضعه في حجره.

ثالثًا: كانت أُمّه عليها سلام الله قد سمّته أحمد قبل أن يسمّيه جدّه وكان هذا الاسم نادرًا بين العرب فلم يسم به منهم سوى 16 شخصًا، ولذا فإنّه كان من إحدى العلامات الخاصّة به.

رابعًا: تساقطت الأصنام في الكعبة على وجوهها.

خامسًا: انكسر إيوان كسرى (ملك الفرس في ذلك الوقت)، وسقطت أربعة عشر شرفة منه.

سادسًا: أخمدت نيران فارس، ولم تخمد قبل ذلك بألف عام.

سابعًا: جفت بحيرة ساوة (وهي بحيرة مغلقة ذات ماء مالح تقع في محافظة المثنى، جنوب العراق على بعد عدة كيلومترات من مدينة السماوة مركز المحافظة).

ثامنًا: لم يبقَ سريرٌ لملك من ملوك الدنيا إلا أصبح منكوساً.

تاسعًا: انتُزع علم الكهنة، وبطُل سحر السحرة، ولم تبق كاهنةٌ في العرب إلا حُجبت عن صاحبها.

عاشرًا: حجب إبليس عن السموات السبع، فكان إبليس - لعنه الله - يخترق السماوات السبع ، فلما وُلد عيسى عليه السلام حُجب عن ثلاث سماوات، وكان يخترق أربع سماوات، فلما وُلد رسول الله - صلّى الله عليه وآله - حُجب عن السبع كلها ورميتْ الشياطين بالنجوم.