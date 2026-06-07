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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سوزان القليني: تمكين المرأة يحتاج إلى إعلام واعٍ يواكب الإنجازات ويواجه الصور النمطية

المجلس القومي للمرأة يشارك في ملتقى EGICA 3 بكلية الإعلام جامعة القاهرة
المجلس القومي للمرأة يشارك في ملتقى EGICA 3 بكلية الإعلام جامعة القاهرة
أمل مجدى

شاركت الدكتورة سوزان القليني، عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة الإعلام بالمجلس، نيابة عن المستشارة امل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة في فعاليات اليوم الأول لملتقى EGICA 3، وذلك ضمن جلسة بعنوان "مؤسسات الدولة وجهودها في تمكين المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة"، والتي نظمتها كلية الإعلام بجامعة القاهرة، بمشاركة الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة إيمان كريم رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتورة زينة توكل المدير التنفيذي لصندوق "قادرون باختلاف"، والأستاذة مروة علم الدين القائم بأعمال رئيس مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر.والدكتورة وسام نصر، عميد كلية الإعلام ورئيس الملتقى،


وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة سوزان القليني أن المرحلة الحالية تتطلب إعلامًا مهنيًا ومسؤولًا يعكس الصورة الحقيقية للمرأة ويواكب ما تحقق من إنجازات في ملف تمكينها، مشيرة إلى أن المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون ركائز أساسية داخل الأسرة والمجتمع، الأمر الذي يجعل تناول قضاياهم إعلاميًا ضرورة ملحة لدعم جهود التنمية الشاملة.


وأضافت أن التشريعات والقوانين تمثل أساسًا مهمًا لحماية الحقوق وتعزيز فرص التمكين، إلا أن نجاحها يرتبط بوجود إعلام داعم ومسؤول يسهم في نشر الوعي وتغيير الصور النمطية وإبراز النماذج الإيجابية للمرأة في مختلف المجالات.
واستعرضت أبرز جهود المجلس في المجال الإعلامي، وعلى رأسها حملة "التاء المربوطة.. سر قوتك" التي حققت انتشارًا وتأثيرًا واسعًا، إلى جانب إنشاء المرصد الإعلامي لقضايا المرأة، باعتباره أول مرصد حكومي من نوعه، والذي يواصل منذ أكثر من أحد عشر عامًا متابعة وتحليل صورة المرأة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مع اهتمام خاص بقضايا النساء ذوات الإعاقة.
كما أكدت أهمية تعزيز الشراكات المؤسسية، خاصة مع المؤسسات الأكاديمية، مشيرة إلى التعاون القائم بين المجلس القومي للمرأة ومركز دراسات وبحوث المرأة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، بما يسهم في دعم قضايا المرأة وتعزيز حضورها في الخطاب الإعلامي والمجتمعي.
جدير بالذكر أن ملتقى EGICA 3 يُعقد يومي 7 و8 يونيو تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، لمناقشة قضايا تمثيل المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة في العالم العربي، ودور مؤسسات الدولة في دعم وتمكين هذه الفئات

القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة تمكين المرأة الإعلام قضايا المرأة

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