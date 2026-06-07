عظة الأحد على قناة ON تتناول معجزة إشباع الجموع وحنان الله الفائق

أذيعت، اليوم، كلمة للأب القمص سارافيم وديع كاهن كاتدرائية السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالمنصورة، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

وتناول الأب القمص من خلال قراءات قداس اليوم، وهو الأحد الخامس من شهر بشنس، وموضوع إنجيله وهو "إشباع الخمسة آلاف رجل" في إنجيل لوقا والأصحاح التاسع، وأشار إلى أن كل فضيلة فينا تزداد وتنمو ونحصد بركاتها من خلال فضيلة الشكر، "يَسُوعُ الْمَسِيحُ هُوَ هُوَ أَمْسًا وَالْيَوْمَ وَإِلَى الأَبَدِ" (عب ١٣: ٨).