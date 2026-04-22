دعاء أوصى به النبي يذهب الهم والحزن.. داوم عليه كل صباح ومساء

قال الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء زوال الهم والحزن ، وينبغي علينا الحرص على ترديده ليكشف الله همنا وحزننا.

دعاء أوصى به النبي يذهب الهم والحزن

وهو من قال كل صباح ومساء:"اللَّهمَّ إنِّي عبدُكَ، ابنُ عبدِكَ، ابنُ أَمَتِكَ، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فيَّ قضاؤُكَ، أسأَلُكَ بكلِّ اسمٍ هو لكَ، سمَّيْتَ به نفسَكَ، أو أنزَلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمْتَه أحَدًا مِن خَلْقِكَ، أوِ استأثَرْتَ به في عِلمِ الغيبِ عندَكَ، أنْ تجعَلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ بصَري، وجِلاءَ حُزْني، وذَهابَ همِّي".

يذهب الله تعالى عنك الهم والغم والحزن كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المذكور هنا، واجعل ذلك وردا لك على الدوام مرة في الصباح، ومرة في المساء .

دعاء تفريج الهم مستجاب

هناك دعاء لتفريج الهم مستجاب وهو " لا إله إلا الله العظيم الحليم، لاإله إلا الله رب العرش العظيم، أسألك بكل أسمائك وصفاتك أن تفرج كربي وهمي اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت".

(اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك).

(اللهم رب السموات السبع، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، منزل التوراة، والإنجيل، والفرقان، فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر).

(اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء ، وتنزع الملك ممن تشاء ، وتعز من تشاء ، وتذل من تشاء ، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.