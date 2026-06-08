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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لا شكاوي من امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الرابع بالشرقية

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
محمد الطحاوي

تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مع محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم، سير انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦م، في يومها الرابع، والتي أدى خلالها الطلاب امتحان مادة اللغة الإنجليزية وسط أجواء من الانضباط والتنظيم داخل اللجان الأمتحانية.

أكد المحافظ استمرار المتابعة الميدانية المكثفة لسير الامتحانات بجميع اللجان على مستوى المحافظة، مشيراً إلى انتظام أعمال الامتحانات وعدم رصد أية معوقات تؤثر على سيرها، مع مواصلة رفع درجة الاستعداد بكافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وتكثيف أعمال النظافة داخل المدارس وفي محيطها، ورفع الإشغالات ومنع تواجد الباعة الجائلين بمحيط اللجان، بما يضمن توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء ويسر.

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لتوفير المناخ الملائم للطلاب، مؤكداً أهمية توفير الإضاءة والتهوية المناسبة داخل اللجان، وضبط اللجان الامتحانية، وتذليل أية عقبات قد تواجه الطلاب، بما يسهم في أداء الامتحانات بسهولة وانتظام.

ومن جانبه أوضح محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام يبلغ ١٤٧٧١٤ طالباً وطالبة داخل ٨٤٥ لجنة امتحانية على مستوى المحافظة، منهم ١٤٦١٢٧ طالباً وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة داخل ٨٢٤ لجنة، و١٥٠٥ طلاب بالشهادة الإعدادية المهنية داخل ١٣ لجنة، و٦٦ طالباً من طلاب الأمل للصم وضعاف السمع داخل ٧ لجان، بالإضافة إلى ١٦ طالباً من طلاب النور للمكفوفين داخل لجنة واحدة.

وأضاف وكيل الوزارة أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية لم تتلق أية شكاوى خلال اليوم الرابع للامتحانات، مشيراً إلى استمرار التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية لتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة، بما يضمن تقديم الرعاية الصحية اللازمة للطلاب طوال فترة الامتحانات.

فيما أعرب محافظ الشرقية عن تمنياته بالتوفيق والنجاح لجميع أبنائه وبناته من طلاب الشهادة الإعدادية، مؤكداً حرص المحافظة على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لضمان نجاح العملية الامتحانية.

الشرقية محافظ الشرقية امتحانات الفصل الدراسي الثاني وزارة التربية والتعليم

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لا شكاوي من امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الرابع بالشرقية

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تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

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