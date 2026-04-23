وزير التخطيط يبحث مع وفد وزارة الخزانة الفرنسية توفير آليات تمويل مبتكرة
زلزال بقوة 3.7 درجات يضرب دولة عربية
الحالة حرجة.. مصطفى كامل يرد على شائعات وفاة هاني شاكر
تحرك برلماني بشأن وقف نزيف الأراضى الزراعية بسبب البناء المخالف والعشوائي
فتحي سند: الأهلي غير قادر حالياً على استغلال تعثر المنافسين
تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة الزمالك في الدوري
ارتفاع طفيف في الحرارة وشبورة صباحية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم في مصر
مصر وبيلاروسيا تبحثان توسيع التعاون لتوطين الصناعات الثقيلة
أسعار النفط تواصل الارتفاع وتداول خام برنت فوق 103 دولارات للبرميل
موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في قمة الدوري .. والقنوات الناقلة
مزحة زفاف تتحوّل لقضية.. اتهامات إلى سائحة بإتلاف معلم تاريخي في إيطاليا
النت بيخلص قبل الشهر.. إزاي تعرف إن الواي فاي بتاعك مسروق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

هل يوجد عدد معين من الصلاة على النبي لقبول الدعاء؟.. أمين الفتوى يرد

شروط استجابة الدعاء
عبد الرحمن محمد

أكد الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تُعد شرطاً شرعياً لقبول الدعاء، كما أنه لا يوجد عدد معين من المرات يجب على المسلم الالتزام به حتى تُقبل مناجاته من الله عز وجل. 

وأشار إلى أن بعض الأحاديث النبوية الشريفة ورد فيها استحباب بدء الدعاء بالصلاة على النبي أو الختم بها؛ وذلك لما لهذه العبادة من فضل جزيل وأثر مبارك وعظيم في التقرب إلى الخالق- سبحانه وتعالى-.

جاءت تصريحات الدكتور أحمد ممدوح، خلال رده على سؤال ورد إليه في مقطع فيديو، نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، حيث كان السؤال يتمحور حول “معرفة العدد المطلوب للصلاة على النبي؛ لضمان استجابة الدعاء، وما هي أفضل الصيغ التي يمكن للمسلم أن يرددها في هذا الشأن؟”.

وأوضح أمين الفتوى أن هناك العديد من الصيغ المأثورة والواردة عن العلماء للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مبيناً أن للمسلم حرية الاختيار من بينها بما يوافق قلبه، ومن أبرز هذه الصيغ:

أولاً: الصيغة الإبراهيمية.. التي تقال في التشهد، وهي "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد".

ثانياً: الصلاة التفريجية.. ونَصُّهَا: "اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاماً تاماً على نبي تنحل به العقد، وتنفرج به الكرب، وتقضى به الحوائج، وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله".

ثالثاً: صلاة المحتاج.. والتي يقول فيها الذاكر "اللهم صل على سيدنا محمد، صلاة العبد الحائر المحتاج، الذي ضج من كل ضيق وحرج، فالتجأ إلى باب ربه الكريم، ففتحت له أبواب الفرج".

رابعاً: صلاة الفاتح.. وصيغتها "اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم".

خامسا: صلاة تيسير الأمور.. وهي صيغة أخرى تطلب التيسير وهي "اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير، وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها مولى ونصير، يا نعم المولى ويا نعم النصير، في كل لمحة ونفس، عدد ما وسعه علم الله". 

وشدد الدكتور ممدوح على أن المسلم يمكنه الاكتفاء بقول "اللهم صل على سيدنا محمد" ولو لمرة واحدة فقط قبل البدء في دعائه أو بعد الانتهاء منه.

حكم الصلاة على النبي عند ذكره أثناء أداء الصلاة

وفي سياق فقهي متصل، تناول الدكتور أحمد ممدوح مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في حال ذكره أثناء أداء الصلاة المفروضة، موضحاً أن الحكم يختلف باختلاف المذاهب الفقهية، فبينما يرى الشافعية أنها سُنة مستحبة عند سماع ذكره أثناء الصلاة، يذهب المذهب المالكي إلى جواز ذلك مع تفضيل أن تكون الصلاة عليه سراً دون جهر أو إكثار.

ونقل ممدوح عن الإمام المالكي ابن حبيب قوله إن الصلاة على النبي أثناء الصلاة أو خلال الخطبة لا بأس بها، بشرط أن يلتزم المصلي بالسرية وعدم الإطالة، وذلك لتجنب التشويش على بقية المصلين أو الانشغال عن أركان الصلاة الأساسية. 

وأضاف أن الصلاة على النبي قد تكون ركناً أساسياً كما في التشهد الأخير، وقد تكون سنة في مواضع أخرى، بينما تُكره إذا قُدمت في غير محلها المحدد شرعاً.

واختتم أمين الفتوى حديثه بالتأكيد على المكانة العظيمة للصلاة على النبي في حياة المسلم اليومية، سواء كان ذلك داخل الصلاة أو خارجها، نظراً لأثرها الكبير في نيل رضا الله واستجابة الدعوات، مؤكداً أن الشريعة تتسم باليسر والسعة في هذا الأمر بما يسهل على المؤمن عبادته. 

مواعيد المحلات بعد تطبيق التوقيت الصيفي

11 أم 12 ليلاً؟.. مواعيد غلق المحلات بعد تطبيق التوقيت الصيفي

وزير التربية والتعليم

تعديل جدول امتحانات شهر ابريل 2026 في المدارس بسبب اجازة عيد العمال

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

أزمة جديدة تضرب حياة مطرب المهرجانات شهير بعد استغاثة طليقته

أزمة جديدة تضرب مطرب مهرجانات شهير بعد استغاثة طليقته

إبراهيم عادل

ليس بيراميدز.. إبراهيم عادل يتوقع بطل الدورى لهذا الموسم

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 23 أبريل 2026.. آخر تحديث

ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في القوصية بأسيوط

تسبب نزيفا داخليا.. ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في أسيوط

صورة أرشيفية

موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر.. تقديم الساعة رسميًا في هذا التوقيت

جيش الاحتلال

جيش الاحتلال: إطلاق صاروخ اعتراضي تجاه هدف قبل أن يجتاز الحدود مع لبنان

صورة أرشيفية

قبل ما تروح الاستاد.. نصائح مهمة لجمهور الزمالك وبيراميدز لتفادي الزحام

صورة أرشيفية

يناقش القضايا النسوية.. تفاصيل تدشين مهرجان أسوان لسينما المرأة

بالصور

زوجة كريم فهمي تتألق بإطلالة ملفتة.. ما سر جمالها؟

بـ 117 ألف.. مايان السيد بفستان أنيق فى مهرجان هوليوود

بملابس جريئة.. زوجة ماجد المصرى رفقته فى إسبانيا

ببطن مكشوف..أسماء ابو اليزيد رفقة زوجها فى شوراع أمريكا

فيديو

التيك توكر كوكو

مش دكتور.. جامعة طنطا ترد على فيديو التخرج المثير للجدل

المزيد

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

المزيد