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في الساعات الأولى من الصباح.. الشبورة تحجب الرؤية على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي| صور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في الساعات الأولى من الصباح.. الشبورة تحجب الرؤية على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي| صور

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

شهد طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي بنطاق محافظة البحيرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم، تكون شبورة مائية كثيفة على عدد من المناطق والقطاعات المتفرقة بالطريق، ما أدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية أمام قائدي السيارات، خاصة في المناطق القريبة من الأراضي الزراعية.

وسادت حالة من الحذر بين السائقين أثناء القيادة، مع التزام العديد منهم بتخفيض السرعات واستخدام الإضاءة المناسبة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، في ظل الأجواء الضبابية التي غطت أجزاء واسعة من الطريق.

من جانبها، ناشدت الجهات المعنية قائدي المركبات ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، والالتزام بالسرعات المقررة، وترك مسافات أمان كافية بين السيارات، وتجنب التوقف المفاجئ على جانبي الطريق، حفاظًا على انسيابية الحركة المرورية والحد من وقوع الحوادث.

وأكدت المتابعة الميدانية استمرار الحركة المرورية على الطريق بصورة طبيعية، والتعامل الفوري مع أي طوارئ قد تطرأ نتيجة انخفاض مستوى الرؤية بسبب الشبورة المائية.

البحيرة محافظة البحيرة الشبورة المائية الطريق الزراعى

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