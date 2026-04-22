ديني

"وجعل بينكم مودة ورحمة".. عالم بالأوقاف يوضح التفسير الدقيق للآية الكريمة

د. على الله الجمال
عبد الرحمن محمد

أكد الدكتور علي الله الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة، أن التعبير القرآني في قوله تعالى "وجعل بينكم مودة ورحمة" يمثل سمة جوهرية وثابتة في رباط الزوجية، مشدداً على أن هذه المعاني لا ترتبط بمرحلة زمنية محددة أو تتأثر بظروف طارئة مثل الغضب أو الخلافات العابرة. 

وأوضح أن المودة والرحمة يجب أن تلازما الحياة الزوجية في كافة أحوالها وتقلباتها لتستقيم موازين الأسرة.
وأشار الدكتور الجمال، خلال لقاء تليفزيوني إلى رؤية بعض العلماء في تفسير تتابع هذه المعاني، حيث قد يغلب جانب المودة والاندفاع العاطفي في سنوات الشباب الأولى، بينما تتجلى الرحمة وتبرز قيمتها بشكل أكبر مع التقدم في العمر وظهور الحاجة إلى الرعاية والاحتواء. 

ورغم هذا التقسيم، أكد أن الأصل الشرعي يقوم على تلازم المودة والرحمة معاً ليشكلا الحصن المنيع للعلاقة طوال رحلة الحياة.

وتناول إمام مسجد السيدة نفيسة البعد البلاغي والتربوي في قوله تعالى "هن لباس لكم وأنتم لباس لهن"، موضحاً أن التعبير جاء بصيغة الخبر لكنه يحمل في طياته توجيهاً إلهياً عميقاً.

 واعتبر أن هذا الوصف يحث الزوجين على أن تكون علاقتهما مطابقة لهذا المعنى في الواقع، بحيث يصبح كل طرف للآخر بمثابة السكن والغطاء الذي يحقق الطمأنينة النفسية والاجتماعية.

واختتم حديثه بتوضيح الدلالات الرمزية لتشبيه الزوجين بـ "اللباس"، مؤكداً أنها تشمل معاني الستر المتبادل، والحماية من الفتن، والاحتواء الكامل الذي يمنع دخول الغرباء بين الطرفين.

 وأضاف أن هذا القرب الشديد يفرض نوعاً من التكامل والتعاون والمشاركة الوجدانية، رافضاً فكرة الانفصال الشعوري أو اللامبالاة بين الزوجين، ومعتبراً أن قوة الرباط الزوجي تُقاس بمدى قدرة كل طرف على أن يكون ستراً وحماية لشريك حياته.
 


 

