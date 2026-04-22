قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام الدين حسين: الغموض يسيطر على مفاوضات تخصيب اليورانيوم ومصير البرنامج النووي الإيراني
أحمد موسى يُطالب بتمديد مواعيد الغلق حتى 1 صباحًا مع بداية الصيف .. فيديو
منتخب مصر يقترب من مواجهة ودية قوية أمام روسيا في مايو المقبل
أحمد موسى: الدولة ستتدخل لضبط أسعار السلع الأساسية من خلال التسعيرة الجبرية
أحمد موسى: الدولة مش هتسيب المواطن فريسة لأي استغلال
المغرب والنمسا يؤكدان تدشين مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية
هل يجوز تحديد نوع الجنين؟.. أمين الإفتاء: لا مانع شرعا في حالة واحدة
أحمد موسى: تدخل الدولة للتسعير الإجباري أوقات الأزمات يحمي المواطن ويمنع الاستغلال
سيراميكا كليوباترا يتفوق على سموحة بهدف في الشوط الأول
أحمد موسى: الدولة تتحرك بقوة في ملف الصناعة والاستثمار غدًا بالقناة الاقتصادية
أخبار متضاربة عن المفاوضات.. تعليق قوي من أحمد موسى عن مصير حرب إيران وأمريكا | بث مباشر
رئيس الوفد: سنخوض انتخابات المحليات بقوائم كاملة فى مختلف الوحدات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

هل يجوز تحديد نوع الجنين؟.. أمين الإفتاء: لا مانع شرعا في حالة واحدة

تحديد نوع الجنين
أحمد سعيد

رد الدكتور علي فخر، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال شخص قال فيه: "هل يجوز تحديد نوع الجنين، وخاصة أن أولادي كلها فتيات؟".

هل يجوز تحديد نوع الجنين؟

وقال الدكتور على فخر أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال تصريحات تلفزيونية، إنه يجوز تحديد نوع الجنين بشرط إلا تتحول لظاهرة، موضحا: "إذا أنجب شخصا فتاتين أو ثلاثة، ويريد فى إنجاب طفل ذكر، فاختار نوع الجنين لإنجاب طفل، فهذا يجوز، وهذا على المستوى الفردي".

وأضاف أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء أن الإشكال يظهر إذا انتشر الأمر بشكل واسع بين الناس، ما قد يؤدي إلى خلل في التوازن الطبيعي داخل المجتمع، كزيادة عدد الذكور أو الإناث بشكل غير طبيعي، وهنا يصبح الأمر غير جائز لما يترتب عليه من آثار اجتماعية سلبية.

وأوضح أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء أن اختيار نوع الجنين لا يُعد اعتراضًا على قضاء الله، لأن الخلق في النهاية بيد الله وحده، ولا يمكن أن يتم إلا بإرادته، مؤكدًا أن كل ما يحدث من وسائل طبية يظل في إطار الأسباب، بينما القرار النهائي لله سبحانه وتعالى.

وأكد أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء أن الإنسان يجب أن يعتقد يقينًا أن المولود، ذكرًا كان أو أنثى، هو هبة من الله، وأنه حتى مع السعي لاختيار النوع، فإن ما يتحقق في النهاية هو ما أراده الله وقدّره.

دعاء الرزق بالولد

1- اللهم هب لي من لدنك وليًا، وإجعله من الصالحين.
2- اللهم ارزقني ولدًا واجعله تقيًا ذكيًا ليس في خلقه زيادة ولا نقصان واجعل عاقبته إلى خير.
3- يا كريم يا رحيم يا رب العرش العظيم نسألك بعزك الذي لا يُرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن ترزقنا الولد الصالح.
4- اللهم بشرني بالذرية الصالحة گما بشرت زكريا بيحيى يامن رزقت مريم بلا حول منها ولا قوة ارزقني الذرية الصالحة المعافاة.
5- ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء .
6- ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
7- يا من أمره بين الكاف والنون وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون ارزقني الذرية صالحة تقر بهما العيون اللهم امين يارب.
8- اللهم البشارات التي نحب والأيام التي تسر والرحمات التي تتوالى والعافية التي ننعم بها واليقين الذي يريح القلوب ربي ارزقني الذرية الصالحة ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين.
9- اللهم ارزقني الذرية الصالحة المعافاة الطيبة المباركة التي تسعدني و تعيني في ديني و دنياي من بنين و بنات.
10- يارب ارزقني الذرية الصالحة في القريب العاجل اللهم فرحني بخبر حملي يارب ياكريم يارب عوضني.

دعاء لطلب الذرية مجرب

( قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ) [آل عمران:38]

(رب لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين) [النساء:89]

(رب هب لي من الصالحين)

(لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين)

وكان يدعو النّبي صلى الله عليه وسلم فيقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولما مُعطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد» [رواه مسلم]

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تحويل طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات إلى "مدارس حكومية عربي"..قرار عاجل الآن

التمثال

العثور على تمثال أثري ضخم بموقع "تل فرعون" بالشرقية

تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هل يستمر قرار الغلق لـ 11 مساءً؟ .. موعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هاني شاكر

ادعوا له.. تطورات جديدة بشأن حالة الفنان هاني شاكر.. فيديو

زيزو

قنبلة زيزو تهز الزمالك.. 82 مليون في مهب الجدل وقرار مخفي يشعل الصراع .. اعرف القصة كاملة

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في 17 بنكا بختام تعاملات اليوم

وفاة مدرس في المنوفية

وفاة معلم شاب بأزمة قلبية تثير الحزن في المنوفية

هاني شاكر

طارق الشناوي يوضح حقيقة تدهور حالة هاني شاكر الصحية وينقل رسالة زوجته من باريس

ترشيحاتنا

تصادم دراجتين ناريتين

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم دراجتين ناريتين بقنا

المتهم

روج لأعمال العنف والبلطجة.. القبض على صانع محتوى بالجيزة

المتهم

القبض على عاطل تعدى على سيدة وأبنائها بالمرج

بالصور

عوامل تزيد هشاشة العظام.. وطرق الوقاية

العوامل التى تزيد هشاشة العظام و طرق الوقاية
العوامل التى تزيد هشاشة العظام و طرق الوقاية
العوامل التى تزيد هشاشة العظام و طرق الوقاية

أكثر 10 ماركات سيارات ترخيصا في مصر.. تفاصيل

اكثر ١٠ ماركات ترخيصا
اكثر ١٠ ماركات ترخيصا
اكثر ١٠ ماركات ترخيصا

الأسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية

الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية
الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية
الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية

بي إم دبليو الفئة السابعة 2027 الفيس ليفت.. رفاهية أكثر بلمسة مستقبلية

BMW 7
BMW 7
BMW 7

فيديو

حكاية بطل

طلقته بواحد واقع.. المتحدث العسكري ينشر برومو جديد لحكاية بطل| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

المزيد