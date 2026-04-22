هل يجوز تحديد نوع الجنين؟.. أمين الإفتاء: لا مانع شرعا في حالة واحدة

رد الدكتور علي فخر، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال شخص قال فيه: "هل يجوز تحديد نوع الجنين، وخاصة أن أولادي كلها فتيات؟".

هل يجوز تحديد نوع الجنين؟

وقال الدكتور على فخر أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال تصريحات تلفزيونية، إنه يجوز تحديد نوع الجنين بشرط إلا تتحول لظاهرة، موضحا: "إذا أنجب شخصا فتاتين أو ثلاثة، ويريد فى إنجاب طفل ذكر، فاختار نوع الجنين لإنجاب طفل، فهذا يجوز، وهذا على المستوى الفردي".

وأضاف أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء أن الإشكال يظهر إذا انتشر الأمر بشكل واسع بين الناس، ما قد يؤدي إلى خلل في التوازن الطبيعي داخل المجتمع، كزيادة عدد الذكور أو الإناث بشكل غير طبيعي، وهنا يصبح الأمر غير جائز لما يترتب عليه من آثار اجتماعية سلبية.

وأوضح أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء أن اختيار نوع الجنين لا يُعد اعتراضًا على قضاء الله، لأن الخلق في النهاية بيد الله وحده، ولا يمكن أن يتم إلا بإرادته، مؤكدًا أن كل ما يحدث من وسائل طبية يظل في إطار الأسباب، بينما القرار النهائي لله سبحانه وتعالى.

وأكد أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء أن الإنسان يجب أن يعتقد يقينًا أن المولود، ذكرًا كان أو أنثى، هو هبة من الله، وأنه حتى مع السعي لاختيار النوع، فإن ما يتحقق في النهاية هو ما أراده الله وقدّره.

دعاء الرزق بالولد

1- اللهم هب لي من لدنك وليًا، وإجعله من الصالحين.

2- اللهم ارزقني ولدًا واجعله تقيًا ذكيًا ليس في خلقه زيادة ولا نقصان واجعل عاقبته إلى خير.

3- يا كريم يا رحيم يا رب العرش العظيم نسألك بعزك الذي لا يُرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن ترزقنا الولد الصالح.

4- اللهم بشرني بالذرية الصالحة گما بشرت زكريا بيحيى يامن رزقت مريم بلا حول منها ولا قوة ارزقني الذرية الصالحة المعافاة.

5- ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء .

6- ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.

7- يا من أمره بين الكاف والنون وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون ارزقني الذرية صالحة تقر بهما العيون اللهم امين يارب.

8- اللهم البشارات التي نحب والأيام التي تسر والرحمات التي تتوالى والعافية التي ننعم بها واليقين الذي يريح القلوب ربي ارزقني الذرية الصالحة ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين.

9- اللهم ارزقني الذرية الصالحة المعافاة الطيبة المباركة التي تسعدني و تعيني في ديني و دنياي من بنين و بنات.

10- يارب ارزقني الذرية الصالحة في القريب العاجل اللهم فرحني بخبر حملي يارب ياكريم يارب عوضني.

دعاء لطلب الذرية مجرب

( قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ) [آل عمران:38]

(رب لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين) [النساء:89]

(رب هب لي من الصالحين)

(لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين)

وكان يدعو النّبي صلى الله عليه وسلم فيقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولما مُعطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد» [رواه مسلم]