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ظواهر جوية عكس بعض.. رطوبة وحرارة مرتفعة وأمطار ببعض المناطق| الطقس اليوم
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ظواهر جوية عكس بعض.. رطوبة وحرارة مرتفعة وأمطار ببعض المناطق| الطقس اليوم

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم الاثنين، سوف يشهد ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (2 إلى 3) درجة. 

يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة إلى حار على السواحل الشمالية، وتسجل الحرارة العظمى المتوقعة فى القاهرة الكبرى 36 درجة.

حالة الطقس اليوم الاثنين

ويشهد الطقس أيضا، ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (1 إلى 2) درجة.

إلى جانب نشاط شبورة مائية تكون على بعض الطرق من الساعة 4 إلى 8 صباحًا، حيث تتكون على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانًا وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

رياح وأمطار ورطوبة

ويشهد الطقس اليوم، نشاط رياح أحيانًا تتراوح سرعتها من (30 إلى 32) كم/س على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد على فترات متقطعة. وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية. 

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم، متوقع أن يشهد فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل إلى 20% تقريباً على بعض المناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وتكون هناك سحب منخفضة، حيث توجد فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق من جنوب الوجه البحري، القاهرة الكبرى، مدن القناة، وشمال الصعيد، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحرارة اليوم 

وعن درجات الحرارة خلال الطقس اليوم، متوقع أن تشهد منطقة القاهرة الكبرى طقساً شديد الحرارة نهاراً؛ حيث تسجل درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الظل 36 درجة مئوية، بينما تنخفض ليلاً ليعتدل الطقس وتسجل الصغرى 24 درجة مئوية. وفي السياق ذاته، تسجل محافظات الوجه البحري معدلات قريبة؛ إذ تصل العظمى إلى 35 درجة مئوية والصغرى عند 23 درجة مئوية.

أما بالنسبة للمحافظات الساحلية، فتسجل السواحل الشمالية الغربية معدلات أكثر اعتدالاً؛ حيث تبلغ العظمى 29 درجة مئوية والصغرى 21 درجة مئوية، في حين ترتفع العظمى قليلاً في السواحل الشمالية الشرقية لتصل إلى 30 درجة مئوية، بينما تنخفض الصغرى ليلاً لتسجل 20 درجة مئوية.

وفي المقابل، تشتد موجة الحرارة بشكل ملحوظ كلما اتجهنا جنوباً؛ حيث تسجل محافظات شمال الصعيد درجة حرارة عظمى تصل إلى 39 درجة مئوية خلال النهار، وتنخفض ليلاً لتسجل الصغرى 22 درجة مئوية. بينما تسجل محافظات جنوب الصعيد الارتفاع الأعلى بالبلاد؛ إذ تصل العظمى نهاراً إلى 41 درجة مئوية، على أن تسجل الصغرى ليلاً 27 درجة مئوية.

الطقس الطقس اليوم درجات الحرارة

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