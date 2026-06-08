كاليدو كوليبالي يرفع سقف الطموح قبل المونديال: نحلم بالتتويج بكأس العالم

أكد كاليدو كوليبالي قائد منتخب السنغال، أن فريقه يدخل بطولة كأس العالم 2026 بطموحات كبيرة، مؤكدًا أن المنتخب السنغالي يملك القدرة على المنافسة أمام أقوى المنتخبات في العالم.

وقال كوليبالي في تصريحات تلفزيونية: “أحلم بأشياء كبيرة في كأس العالم. بالنسبة لي، السنغال من أفضل المنتخبات في العالم، ونعلم أن المنافسة ستكون صعبة جدًا.”

وأضاف قائد السنغال أن الهدف الأساسي هو تحقيق أفضل نتيجة ممكنة في البطولة، مشيرًا إلى أن الطموح قد يصل إلى أبعد نقطة وربما التتويج باللقب.

وتابع: “هدفنا هو الوصول لأبعد نقطة ممكنة، وربما التتويج باللقب. نحن نؤمن بقدراتنا، ونستطيع منافسة أي منتخب إذا لعبنا بتواضع وانضباط وإيمان بأنفسنا.”

وتأتي هذه التصريحات في إطار استعدادات المنتخب السنغالي لخوض منافسات كأس العالم، وسط تطلعات كبيرة لتقديم أداء قوي يعكس تطور الكرة السنغالية في السنوات الأخيرة.