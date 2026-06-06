معلومات بارزة.. قائمة منتخب السنغال وقيمته السوقية قبل كأس العالم 2026

يستعد منتخب السنغال لخوض منافسات كأس العالم 2026 بطموحات كبيرة، في ظل امتلاكه مجموعة مميزة من اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية والعربية، إلى جانب عدد من المواهب الشابة التي يعول عليها الجهاز الفني خلال البطولة.

وأسفرت قرعة المونديال عن وقوع منتخب السنغال في المجموعة التاسعة، إلى جانب منتخبات فرنسا والعراق والنرويج، في مجموعة قوية يتطلع خلالها "أسود التيرانجا" لحجز بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

قيمة سوقية تقترب من نصف مليار يورو

يُعد المنتخب السنغالي من بين أعلى المنتخبات الأفريقية قيمة سوقية، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لقائمته المشاركة في كأس العالم 2026 نحو 478 مليون يورو، بفضل تواجد عدد كبير من اللاعبين في أبرز الأندية الأوروبية.

ويعتمد المنتخب على مزيج من الخبرة والموهبة، يتقدمه النجم ساديو ماني، قائد المنتخب وأحد أبرز نجوم الكرة الأفريقية خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب خاليدو كوليبالي ونيكولاس جاكسون وإسماعيلا سار.

قائمة منتخب السنغال المشاركة في كأس العالم 2026

حراسة المرمى:

إدوارد ميندي (أهلي جدة السعودي) – موري دياو (لو هافر الفرنسي) – يفين ضيوف (نيس الفرنسي)

خط الدفاع:

كاليدو كوليبالي (الهلال السعودي) – موسى نياكتي (ليون الفرنسي) – الحاجي ماليك ضيوف (وست هام الإنجليزي) – خيربين دياتا (موناكو الفرنسي) – مامادو سار (ستراسبورج الفرنسي) – إسماعيل جاكوبس (جالاتاسراي التركي) – أنتوني ميندي (نيس الفرنسي) – عبدالله سيك (باريس اف سي الفرنسي)

خط الوسط:

إدريسا جانا جاي (إيفرتون الإنجليزي) – لامين كامارا (موناكو الفرنسي) – حبيب ديارا (سندرلاند الإنجليزي) – بابي جاي (فياريال الإسباني) – بابي ماتار سار (توتنام الإنجليزي) – باثي سيس (رايو فايكانو الإسباني) - بارا ندياي (بايرن ميونيخ).

خط الهجوم:

ساديو ماني (النصر السعودي) – نيكولاس جاكسون (بايرن ميونيخ الألماني) – إسماعيلا سار (كريستال بالاس الإنجليزي) – شريف ندياي (سامسونسبور التركي) – إليمان ندياي (إيفرتون الإنجليزي) – إبراهيم مباي (باريس سان جيرمان الفرنسي) – أساني دياو (كومو الإيطالي) - بامبا ديانج (لوريان الفرنسي).

المدير الفني: بابي ثياو

يقود المنتخب السنغالي المدير الفني بابي ثياو، الذي يطمح لقيادة الفريق إلى مشاركة مميزة في كأس العالم، مستفيدًا من الخبرات الكبيرة التي تضمها القائمة، إلى جانب الحماس الذي يميز العناصر الشابة داخل صفوف "أسود التيرانجا".